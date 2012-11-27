Hamilelikte bilgisayar kullanımı güvenli mi?

Hamile kadınların bilgisayar kullanımı yıllardır tartışılan ve üzerinde araştırmalar yapılan bir konudur. Konuyla ilgili babycenter.com’da yayınlanan uzman görüşlerine bakalım.



Genetik danışmak Lori Wolfe, konuyla ilgili pek çok araştırmanın yapıldığını ve özellikle elektromanyetik ışınlarla düşük riski arasında bir bağ olup olmadığına odaklanıldığını belirtiyor. Araştırmaların sonucu olarak bilgisayar kullanılan bir işte çalışmak düşük riskini arttırmıyor veya doğumda yaşanabilecek komplikasyonları tetiklemiyor. Ancak uzun süreli oturarak çalışmak dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle her saat başı kalkıp 5 dakika dolaşmak gerekiyor.



Uzun süreli bilgisayar başında oturmak sırt ağrılarını da tetikliyor. Hamileliğin genel sıkıntıları arasında yer alan sırt ve bel ağrıları uzun süren oturuşlar sonucunda daha da artabiliyor.

