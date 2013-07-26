Hamilelikte burun spreyi zararlı olabilir
Uzmanlar , hamilelikte kullanılan dekonjestanların nadir doğuma bağlı kalp ve organ hasarına yol açabileceğini belirtti.
Dekonjestanlar, burun tıkanıklığına karşı oral veya nazal yollarla kullanılan geniş bir sınıf ilaç türüdür. Reçetesiz satılan bazı dekonjestanların hamileliğin erken evrelerinde kullanımının bebeğin sağlığını riske atabileceği belirtildi.
Boston Üniversitesi Slone Epidemiyoloji Merkezi'nden araştırmacılar reçetesiz dekonjestanların hamileler üzerindeki etkilerini inceledi. 1993-2010 tarihleri arasında doğan bebeklerdeki sorunlar incelendi. Genetik yatkınlığa bağlı olarak gelişen hastalıklar elimine edilerek annenin alışkanlıkları belirlenmeye çalışıldı.
Anket esnasında anne adaylarına hamileliklerinde veya önceki 2 ayda ilaç kullanıp kullanmadıkları soruldu. Özellikle fenilefrin ve psödoefedrin içeren ilaçlara dikkat çekildi.
Yapılan incelemeler sonucunda ilk 3 aylık dönemde bu ilaçların kullanımı ile sindirim sistemi, kulak ve kalp sorunları arasında bir bağ keşfedildi.
Söz konusu dekonjestanlar özellikle saman nezlesi hastaları tarafından sıklıkla kullanılıyor.