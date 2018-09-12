Ciğerin genellikle protein ve zengin demir içeriğine sahip olduğu bilinmektedir. Her gün ciğer yemek sağlık açısından faydalı olmaz. Ancak ayda bir defa tüketilen ciğerin uzmanlara göre herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.Hamilelikte ciğer yenir mi sorusunun cevabını Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof Dr Bülent Traş şu şekilde açıklıyor;



Karaciğer genellikle vitaminler, mineraller ve proteinler bakımından zengin sağlıklı bir gıdadır, ayrıca yüksek miktarlarda da A vitamini veya retinol içerir. Önceden oluşturulmuş A vitamini, yumurta, süt ve karaciğer gibi hayvansal ürünlerde bulunur. Diyetinizde bulunan bu türden çok miktardaki A vitamini, gelişmekte olan bebeğinizde, özellikle gebeliğin ilk aylarında doğum kusurlarına neden olabilir.

Diğer tipteki A vitamini, meyve ve sebzelerde bulunan provitamin A karotenoidleri olarak adlandırılır. Bebek bekleyen bir annenin tüketebileceği karotenoid miktarında herhangi bir sınır yoktur, bu nedenle meyve ve sebzelerden çok fazla A vitamini almak konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Hamilelik sırasında günde ne kadar karaciğer yenilebilir?

Bir günde yiyebileceğiniz, önerilen karaciğer miktarlarına bir göz atalım. 100 g başına aşağıdaki gıdaların her biri için retinol seviyeleri aşağıdaki gibidir:

Tavuk karaciğeri: 14,000 µgRE

İnek karaciğeri: 1,100 µgRE

Hamilelik sırasında ciğer yersem ne yapmam gerekir?

Hamilelik sırasında ciğer yemenin herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Ancak ciğerin tüketimi abartılmamalıdır. Hamileliğin ilk üç aylık döneminde bu gıdaları yemeyi bırakmanız en iyisidir çünkü fetüsünüzde doğrudan bir etkisi olabilir, ikinci üç aylık dönemde biraz yiyebilirsiniz, ancak tavsiye edilen alım sınırları olduğunu da unutmayın.

Hamileliğin ilk 3 ayında beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunlarımeydana gelebilir.

Karaciğer içerisinde çok fazla A vitamini barındırır. Bu nedenden dolayı hamilelik döneminde karaciğer tüketimi sakıncalı olabilir. Ancak ilk 3 aydan sonra karaciğer tüketimi önerilmez. A vitaminin aşırı tüketilmesi doğum kusurlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kusurlar mutasyonlar biçiminde olabilir ve hatta kanser hücreleri gelişmesine yol açabilir.