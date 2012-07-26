Hamilelikte diyet yapılabilir mi?

Hamilelik, diyet yapmak için uygun bir zaman değildir. Normal kilonuza göre doktorunuz tarafından belirlenecek ölçüde kilo almanız gerekecektir elbette hiçbir fayda sağlamayan ve besin değeri taşımayan yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Ancak hamilelikte diyet, normal şartlar altında kilolu dahi olsanız önerilmemektedir.



Hamile bir kadının günde alması gereken kalori değeri ortalama 2500 civarındadır. Hamilelik haricinde bu değer maksimum 2100 kalori olmalıdır. Bu kalorilere bebeğinizin ve elbette kendi sağlığınız için ihtiyacınız vardır. Çünkü hamilelikte sadece fiziki değil, ruhsal değişiklikler de yaşanır. Hamilelerin sürekli acıkması ve ara öğüne ihtiyaç duymasının sebebi değişen psikolojileridir.



Anne karnındaki bebekler ihtiyaçları olan besinleri sizin vücudunuzdan temin edecektir. Bu nedenle az yemek veya gerekli vitamin ve mineralleri almamak bebekten sonra öncelikli olarak size zarar verecektir.



Hamilelik boyunca daha geniş bir çerçeveden bakmaya çalışın. Bebeğiniz doğduğunda aldığınız kiloların büyük çoğunluğunu bir anda kaybetmiş olacaksınız. Geriye kalanları ise düzenli beslenerek ve spor yaparak kolayca verebilirsiniz.