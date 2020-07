Hamilelikte doğru beslenme bebeğin kalbini koruyor

Uzmanlar, her yıl doğan 1 milyon bebekten 8’inin kalp rahatsızlığı ile dünyaya geldiğini belirtiyor. Bebeklerinin sağlıklı bir kalple dünyaya gelmesi için anne adaylarının dikkat etmesi gereken birçok unsur var. Bunlardan biri de hamilelikte doğru ve dengeli beslenme. Bebeğin organlarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi için anne adayının hamilelik sürecinde gerekli vitamin ve mineral kaynaklarını alması gerekiyor.

Hem kalp hem de kemik gelişimi için her gün bir kase yoğurt

Doğumsal kalp hastalıkları, anne karnındaki bebeğin organlarının gelişimi sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Anne adayının tükettiği her besin, bebeğin büyümesini ve zihinsel gelişimini etkiler. Kısacası başta kalp olmak üzere bebeğin organlarının gelişmesinde anne adayının dengeli beslenmesiyle ilgilidir. Bu süreçte anne adayının kalsiyum, demir ve potasyum açısından zengin beslenmesi pek çok sağlık problemini önler. Her gün tüketilen 1 kase yoğurt, kalsiyum desteği ile bebeğin hem kemiklerinin gelişmesini sağlar hem de kalp sağlığını destekler. Kabızlık problemi yapmaması için de yoğurt içine 1 tatlı kaşığı hakiki zeytinyağı eklenebilir.

Bir bardak şalgam ile folik asit desteği

Bebeğin gelişmesi ve nötrol tüplerin kapanması için folik asit oldukça önemlidir. Özellikle anne adayları gebelik öncesi doktorunun yönlendirmesi ile folik asit alımına başlar. Bu süreçte folik asitten zengin besinler de tüketilebilir. En iyi folik asit kaynağı besin, kuru baklagillerdir. Özellikle hamileliğin ikinci trimester sürecinde haftada 2 defa tüketilen nohut, kalp gelişimi için de destekleyicidir. Ayrıca portakal, şalgam, marul, pancar, yeşil yapraklı sebzeler de anne adayının folik asit depolarının doldurulmasına katkı sağlar.

Havuç ve kuru kayısı hamilelik beslenme planında olmalı

Anne karnından itibaren bebeklerin maruz kaldığı kötü beslenme alışkanlıklarının; çocuğunuzun ileride karşılaşabileceği şişmanlık, kolesterol ve yüksek tansiyonla beraber kalp hastalıkları gibi durumları daha erken yaşlara çekebileceğini unutmayın. Bunun için sağlıklı beslenmeye önem verin. Potasyum açısından zengin olan kuru kayısı ve havuç da hamilelik beslenme planında yer alması gereken olmazsa olmaz besinlerdendir. Günde 4 adet kuru kayısı ve 1-2 adet orta boy çiğ havuç tüketmek, anne karnında çocuğun başta kalp olmak üzere organ gelişim sağlığını destekler.

Susam ile demir depoları dolacak

Anne adaylarının bu süreçte özellikle proteinden zengin besinleri mutlaka tüketmeleri gerekir. Her gün 1 öğün et ya da balık tüketimi aynı zamanda demir içeriğini arttırır ve kalp gibi diğer organların da sağlıklı gelişmesini sağlar. Demirin özellikle C vitamini ile birlikte alınması çok önemlidir. Bağlanmasının kolaylaşması için anne adayları etin üzerine limon sıkarak ya da az yağlı bir mevsim salatasıyla tüketebilirler. Anne adayları haftada 2 defa simit de tüketebilirler. Burada asıl kaynak susamlardır. Susam, beyin-sinir hücrelerinin gelişimi ve kalp için etkili besinler arasındadır. Aynı zaman da demir içeriği de yüksektir. Ancak haftanın belirli günleri ya da her gün tüketilecekse de az miktarda tüketilmesi kilo kontrolü açısından önemlidir.

Sağlıklı bir hamilelik süreci için…

-Her gün 2 litre su için.

-Bitki çaylarını tüketmeyin.

-Günlük protein ve mineral alımınıza dikkat edin.

-Spor aktiviteleri için mutlaka doktorunuza danışın.

-Kafein alımını sınırlayın.

-Ev dışında sebze ve meyve tüketiminden kaçının.

-İyi temizlenmiş sebze, balık ve meyve tüketimine özen gösterin.

-Hamilelikte sigara ve alkolden uzak durun.

-Fast-food tarzı beslenmeyin.