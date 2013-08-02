Hamilelikte dondurma tüketimi

Uzman Diyetisyen Sevinç Bakan, hamilelerin dondurma tüketmesinin faydalı olduğunu belirterek, dondurmanın hamilelere enerji verdiğini bildirdi.

Bakan, her yaştan insanın severek yediği dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı olduğunu söyledi.

Sıcak yaz günlerinde dondurmanın herkesi kendine çektiğini belirten Bakan, gebeliğinin son ayları yaza denk gelen kadınların da, tatlı olarak dondurmayı tercih edebileceğini ifade etti.

Bakan şöyle devam etti: "Dondurma iyi bir kalsiyum, enerji veprotein kaynağıdır. Kalsiyum gebelikte annede oluşan kemik kayıplarını azaltır, bebeğin kemik gelişimini destekler. Ayrıca annede kas krampları, tansiyon ve buna bağlı olarak preeklemsi riskini azaltır. Süt ve süt ürünleri kalsiyumun en zengin kaynaklarıdır. Günlük beslenmelerinde düzenli olarak süt-yoğurt, peynir tüketen gebeler haftada 1-2 kez dondurma yiyerek kalsiyum alımını destekleyebilir."

"Yemeden önce 5 dakika bekletin"

Annelerin dondurma tüketimine özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Bakan, dondurmanın enerji içeriğinin yüksek olması nedeniyle annenin gebeliğe bağlı olarak artan enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bakan, dondurmanın, içerdiği sütten dolayı kaliteli bir protein kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Proteinler bebeğin gelişimin temel taşıdır. Annenin sağlığını korumada önemli yeri vardır ve günlük mutlaka yeterli alınmalıdır. Protein ve kalsiyum açısından besleyici olan dondurma, hamilelere enerji vermektedir. Bu özelliği nedeniyle hamilelik aşamasında dondurma tüketimi yararlıdır."

Bakan, sağlıklı gebelerde haftada 1-2 kez ve 2-3 top dondurma tüketilebileceğini vurgulayarak, dondurmanın hijyenik özelliklerine ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dondurmanın yenme zamanının önemli olduğuna dikkati çeken Bakan, "Kan şekeri dengesizliklerini önlemek için gündüz saatlerinde ve yemeklerden en az 2 saat sonra yenmesi daha uygundur. Yenmeden önce yaklaşık 5 dakika kadar bekletilmesinde fayda vardır. Zira çok soğuk besinler gebelikte riskli olabilir ya da boğaz ve solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebilir" dedi.