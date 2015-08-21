Hamilelikte göz sağlığı



Yeni bir hayatın ve düzenin müjdeleyicisi olan hamilelik, kadın vücudunda birçok değişikliği de beraberinde getiriyor. Uzmanlar bu süreçte gözle görülen ve takip edilen değişimlerin yanında göz ardında kalan ve sağlığı tehdit eden değişimlere karşı uyarıyor.



Özellikle hamilelikte göz sağlığının görmezden gelindiğini ve ihmal edildiğini belirten Dünyagöz Ataköy’den Doç. Dr. Zerrin Kapıcıoğlu “Hamilelikte vücutta büyük hormonal değişimler meydana geliyor.



Göz sağlığı da bu değişimlerin başında geliyor, ancak yeterince dikkat edilmiyor. Hamilelik sürecinde özellikle var olan hastalıkların ilerlemesinin yanında altta yatan hastalıklara bağlı olarak da birçok yeni komplikasyonlar gelişebiliyor” dedi.



Ailenin minik üyesinin heyecanla ve sabırsızlıkla beklendiği hamilelik sürecinde yakından takip edilen anne-bebek sağlığının yanında uzmanlar anne adaylarının göz sağlığının da göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle diyabetli ve glokomlu anne adaylarını uyaran Dünyagöz Ataköy’den Doç. Dr. Zerrin Kapıcıoğlu, hamilelik döneminde bebeğin gelişimi için salınan büyüme hormonlarının annenin hastalık geçmişine göre bazı rahatsızlıkları beraberinde getirebileceğini vurguluyor. Hamilelikte meydana gelen hormonal değişimlerden göz sağlığının da payını aldığına dikkat çeken Doç. Dr. Kapıcıoğlu, rutin göz kontrollerinin gebelik sürecinde de göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ve kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor.



Glokomlu anne adayları ilk üç aya dikkat etmeli

Kadınlarda hamilelik sürecinde genellikle göz tansiyonunun düşmesine karşın; glokom hastası hamilelerde göz tansiyonu yükselebiliyor. Özellikle hamileliğin ilk aylarında glokom hastası anne adaylarını ilaç kullanımı konusunda uyaran Dr. Kapıcıoğlu, “Hamilelikte glokom ilaçlarının güvenliğiyle ilgili kanıtlar sadece olgu sunumlarına ve hayvan deneylerine dayanıyor.



Bu nedenle konuyla ilgili kesin araştırma sonuçları bulunmuyor. Ancak içinde düşüğe yol açabilen madde (prostaglandin) bulunan bazı göz tansiyonu damlalarının kesinlikle kullanılmaması gerekiyor” diyor. Hamileliğin ilk üç ayına dikkat çeken Op. Dr. Kapıcıoğlu “Bebeğin organlarının geliştiği hamileliğin ilk üç ayı özellikle riskli bir dönemdir.



Bu süreçte anne adayları glokom ilaçlarının kullanımından kaçınmalı, hatta yeni doğan bebekte komplikasyonları engellemek adına doğum öncesi bu ilaçların kesilmesi uzman göz doktorları tarafından değerlendirilmelidir” diyor.



Diyabet ve hipertansiyon öyküsü olan anne adaylarında sistemik muayenenin yanında göz dibi muayenesinin önemini de vurgulayan Op. Dr. Kapıcıoğlu bazen göz dibi muayenesinden teşhise gidilebileceğini söylüyor. Hamilelik sürecinde retinada kanama ve kılcal damar bozukluklarına neden olan retinopatinin başlayabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Kapıcıoğlu “Hamilelik daha önceden var olan retinopatinin de ilerlemesine sebep olabilir. Bu nedenle şeker hastası olan hamilelerde göz diplerinin ve kan şekerlerinin çok yakın takibi gereklidir” diyor.