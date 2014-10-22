Hamilelikte iltihaplı dişe dikkat

Çünkü iltihaplı bir diş bebeğe zarar verebiliyor” dedi. Eralp, hamilelik döneminde diş ve diş sağlığı için beslenmenin önemine değinerek, “Hamilelikte bebeğin diş gelişiminin 5. ve 6. haftalarda başladığını bilseydiniz? Aslında her zaman ihtiyacımız olan kalsiyum, fosfor, potasyum ve vitaminlere hamilelik döneminde daha çok ihtiyaç duyarız. Diş tomurcuklarının yapısını güçlendirmek için de özellikle beslenmeye dikkat edilmelidir. Hamilelik sırasında bebeğin kendisi için gerekli olan kalsiyumu annenin dişlerinden alarak annesinin dişlerinin çabuk çürümesine yol açtığı, bu nedenle 'hamile annelerin diş kaybına uğradığı' düşüncesi tamamen yanlıştır. Hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur” dedi.

Hamilelikte dişlerin neden zarar gördüğünü Clinic Plus Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Sevgen Eralp, şöyle açıkladı: “Hamilelikte değişen hormonal yapı, diş etlerini etkiler ve enfeksiyona yatkın olmasına sebep olur. Mevcut diş eti sorunu hamilelikte daha belirgin hale gelir. İyi bir ağız bakımı ve C vitamini takviyesi ile rahatsızlık hafif bir şekilde atlatılabilir. Fakat yine de hamile kalmadan önce, diş ve diş etlerinin bir diş hekimi tarafından muayenesi yapılıp, gerekli tedavilerin yapılması gerekir. Hamilelikte çürük miktarının artmasında bulantıların etkisi vardır. Bu tarz bulantıların ardından hemen dişler fırçalanmamalıdır. Önce mutlaka suyla gargara yapılması gerekir. Dişler yaklaşık 20 dakika sonra fırçalanmalıdır. Bunun nedeni ise, ağız ortamına gelen mide içeriği, asidik bir ortam yaratarak diş minesinin çözünmesine sebep olur. Hemen sonrasında dişler fırçalanırsa çözünmüş olan mine, mekanik olarak da zarar görecektir. Su ve tükürükle asidik ortam seyreltildikten sonra dişler fırçalanmalıdır. Bazen dişleri fırçalamak da mide bulantısına neden olur. Böyle bir durumda başımızı aşağı doğru eğerek dişlerimizi fırçalamak, küçük başlı diş fırçası kullanmak bulantıyı ortadan kaldırmada etkin olabilir. Planlı bir hamilelik süreci var ise, önce mutlaka diş hekimine gidip genel bir kontrol yapılması gerekir. Bu kontrol mutlaka panoramik röntgenle desteklenmelidir. Hamilelik süresince röntgen çekilemediğinden, bir problem olursa bu röntgen yardımcı olacaktır. Hamilelik döneminde ortaya çıkan diş problemlerinin tedavisi mümkündür. Genellikle diş çekilir mi? sorusu akla gelir. Evet, uygun bir anesteziyle diş çekilir. Antibiyotik çok istemesek de gerekli durumlarda kullanılır.”

İltihaplı bir dişin bebeğe daha çok zararının olduğunu kaydeden Clinic Plus Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Sevgen Eralp, “Hamileliğin ilk üç ayında bebeğin organ gelişim evresi olduğu için, girişimsel dental tedaviden kaçınılmalıdır. Tedaviler ikinci üç aya ertelenmelidir. Eğer diş ya da diş eti iltihabı gibi acil bir durum var ise, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini etkileyebileceği düşüncesi ön planda tutulmalı ve bir jinekoloğun önerileri doğrultusunda dental tedavi yapılmalıdır” diye konuştu.