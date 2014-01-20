Hamilelikte orgazm zararlı mı?

Cinsel birleşmenin ve hazzın bebeğin sağlığı içiniyi olup olmadığı sık sık sorulan bir sorudur. Ancak özel durumlar haricindehamilelik sürecinin önemli bir kısmında cinselliğin hiçbir zararı yoktur.



Aynı şekilde orgazm da sağlıklı bir hamileliği tehdit etmez.Anne adayının partneri tarafından veya kendi kendine uyarılması bunudeğiştirmez. Hamilelik sırasında orgazm yaşamaktan kaçınması gerekenler sadeceprematüre (erken) doğum yapma veya plasenta kanaması riski olanlardır.



Hamilelik sırasında orgazm normalde olduğundan daha iyihissettirebilir. Rahme ve diğer cinsel organlara artan kan akışı orgazmlarıdaha şiddetli hale getirebilir. Hamileliğin ilerleyen evrelerinde ve sonrasındaüretilen oksitosin başta olmak üzere hormonlar da ayrıca rol oynar. Birçokkadın emzirme döneminde de daha şiddetli orgazmlar yaşadığını belirtmiştir.



Orgazm sırasında karın şekil değiştirir. Rahmin ve karnınkasları kasılınca karın daha sivri veya üçgenimsi bir şekil alır. Sivri noktatam ortada veya kenara doğru olabilir. Bu normaldir ve bir tehlike arz etmez.



Orgazm sonrasında rahimde kramp görülebilir. Bunlar her orgazmdan sonra olsalar da hamile değilken hissedilmemiştir. Hamilelikte isehafif adet dönemi krampları gibi hissedilebilirler. Şiddeti kadından kadına vefarklı seferlerde değişebilir.



Hamilelik orgazm yaşama yeteneğini genellikle artırır. Cinsel bölgeye kan akışının olması insanların tahrik olmasının ilk aşamasıdır.Dolayısıyla hamile kadınlar sürece bir adım önde başlarlar. Hamileliktegenellikle kadınlar daha kolay orgazm olur. Bazen bunun için fiziksel temasbile gerekmez. Fakat bazı pozisyonlarda cinsel ilişki mümkün olmadığı için veyahamileliğin son evresinde orgazm zorlaşabilir. Ya da rahim normalde olduğu gibikasılamadığı için orgazm tam bir rahatlama hissi vermeyebilir.

Kaynak: Habertürk