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24.12.2014 - 15:31 |

Hamilelikte reflü ile ilgili bilmeniz gerekenler

Gebelerin yaklaşık % 70 i değişen zamanlarda ve miktarda reflü yakınmaları yaşamaktadır.

Hamilelikte reflü ile ilgili bilmeniz gerekenler
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Yemek yediğimizde gıdaları ağzımızda çiğner ve yutarız. Gıda parçacıkları yemek borusundan aşağı inerler ve midede asit safra ve az miktarda pankreas sıvısı ile karışarak sindirilmeye başlarlar. Bu içerik mideye zarar vermez çünkü mide duvarının buna karşı bir savunması vardır. Ancak bu içerik yemek borusundan geriye kaçar ise reflü hastalığı oluşur. Normalde bu içeriğin geri kaçmamasının nedeni mide kapağı olarak adlandırılan bir mekanizmadır Çeşitli nedenlerle bu kapak mekanizmasının işlevi bozulur ise reflü oluşur ve bu süreçte öncelikle yemek borusu ve mide içeriği daha yukarı gelirse yutak,s es telleri, gırtlak ve sinüsler hatta akciğerler zarar görebilir.

Gebelikte Reflü

Gebelerin yaklaşık % 70 i değişen zamanlarda ve miktarda reflü yakınmaları yaşamaktadır. Bu gebeliğin hemen başında olabileceği gibi ileri dönemlerde de ortaya çıkabilir.Hatta gebeliğin ilk belirtisi olabilir. Gebelikte yaşanan reflü sorunları gebeliğin bitimi ile çoğu kez son bulur ve devam eden bir tedavi gerekmez.

Gebelikte reflü olmasının nedenleri

Gebelikte reflünün bu kadar sık görülmesinin hem hormonal hem de mekanik nedenleri vardır. Gebeliğin gelişiminde artan Progesteron hormonu yemek borusu altında yer alan ve reflünün engellenmesinde çok önemli bir görevi olan alt büzücü kasın daha sık ve daha çok gevşemesine yol açar. Bu geri kaçışı artırır. Aynı zamanda yemek borusu hareketi yavaşlar ve mide boşalım zamanı uzar. Bu gelişmekte olan bebek için en fazla miktarda gıda emilimi sağlar ancak mide basıncını yüksek kalmasına ve geri kaçışın kolaylaşmasına neden olur..

Gebeliğin ileri dönemlerinde bebek ve dolayısı ile rahmin büyümesi karın içi basıncın giderek artmasına yol açar. Karın içi basıncını artışı mide üzerine baskı yapar ve reflüyü artırır.

Gebelik reflüsünde tedavisi

Gebelikte yaşanan reflü de öncelikle ilaç kullanmadan çözüm aranmalıdır. Alınacak bazı önlemler yararlı olabilir.

Az miktarda ve sık yemek ve yemekle birlikte sıvı alımından kaçınmak

Yemekeleri yavaş ve iyi çiğneyerek yemek

Yatmadan en az 2 saat önce gıda alımı kesilmelidir.

Olası olduğunca az kilo almaya dikkat edilmelidir.

Çikolata,nane,baharatlı gıdalar,kızartma ,alkol ve kahveden kaçınılmalı.

Domates ve turunçgiller olası olduğunca az tüketilmelidir.

Yemeklerden sonra şekersiz sakız çiğneyebilirisiniz.Bu salya üretimini artıracağından yemek borusunu koruyucu rolü vardır.Yanma hissettiğinizde yoğurt ve süt tüketebilirsiniz.Ilık süt ve bitki çayınıza bal ekleyebilirsiniz.

Yatarken sırtınızı yüksekte tutmaya ve sol tarafınıza yatmaya çalışın. Sağ tarafınıza yattığınızda mide yemek borusundan daha yukarıda konumlanacağından reflüyü artırır.

Gebelik reflüsü tedavisinde ilaç kullanımı

Gebelik süresince çok gerekli olmadıkça her türlü ilaç kullanımı kesilmelidir. Ancak yaşam kalitesini bozar düzeyde reflü devamında kullanılabilecek ilaçlar vardır. Öncelikle en az risk taşıyan antiasitler kullanılabilir. Bu tür ilaçların çoğu şurup formunda bazıları ise çiğneme tablet şeklindedir. Yemeklerden sonra kullanılırlar. Yüksek oranda sodyum içeren antiasitler sıvı tutulmasına yol açıp ödem yapabileceğinden ve alüminyum içeren antiasitler kabızlığa neden olabileceğinden bu grup antiasitlerden gebelikte kaçınılmalıdır.

Alınan yaşam şekli ve gıda önlemleri yetersiz kalır ve kullanılan antiasitler de sorunu çözmez ise Kadın doğum doktorunuza danışarak H2 reseptör antagonisti yada proton pompa inhibitörü olarak adlandırılan iki grup ilaç kullanılabilirsiniz.Ancak bu ilaçlar ancak doktorunuzun bilgisi ve onayı ile kullanılmalıdır.

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