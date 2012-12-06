Hamilelikte röntgen çektirmek zararlı mıdır?

Hamilelikte röntgen genellikle güvenli kabul edilir. Kol, bacak, baş, diş veya göğüs filmi üreme organlarını radyasyona maruz bırakmaz. Radyasyonun dağılması için koruyucu kıyafetler de giyilebilir. Ancak karın bölgesi söz konusu olduğunda bebek tehlike altında olacağında yüksek oranlarda radyasyon bebeğin hızlı büyüyen ve gelişen hücrelerinde değişimlere neden olabilir. Bebeğin radyasyona maruz kalması ileriki yaşantısında kansere yakalanma riskini de arttırabilir.



Röntgen çektirmeden önce doktorunuzla mutlaka konuşun. Belki henüz hamile olduğunuzu da bilmiyor olabilirsiniz. Hamilelik gibi bir durum söz konusu olduğunda ultrason gibi radyasyon içermeyen bir görüntüleme sistemi kullanılabilir.