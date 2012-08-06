Hamilelikte seksten uzak durulması gereken durumlar

Plasenta previa:



Plasenta previa, plasentanın rahim içerisinde servikse çok yakın ve onu çevreleyecek şekilde bulunuyor olmasıdır. Plasenta normal şartlar altında uterusun üst bölümünde bulunur. Hamileliğin ilk başında görülen plasenta previa genellikle büyük problem arz etmez. Ancak son aylarda görüldüğünde kanamaya ve dolayısıyla erken doğuma sebebiyet verebilir.



Plasenta serviksin bir bölümünde kalabileceği gibi tamamını da kaplayabilir. Bu durumu teşhis etmek için genellikle 16-20. haftalar arasında ultrason ile kontrol yapılacaktır.



Erken Doğum riski

Anormal/açıklanamayan vajinal kanama veya akıntı

Karın bölgesinde kramp

Servikal yetmezlik

Genişlemiş serviks

Membran rüptürü( suyun gelmesi)

Genital herpes

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar