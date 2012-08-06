06.08.2012 - 17:45 |
Hamilelikte seksten uzak durulması gereken durumlar
Hamilelikte seks genellikle tehlikeli değildir. Ancak bazı durumlarda sağlık gerekçelerine bağlı olarak cinsel yaşama ara verilmesi gerekebilir. İşte Babycenter'a göre seksten uzak durulması gereken durumlar...
Plasenta previa:
Plasenta previa, plasentanın rahim içerisinde servikse çok yakın ve onu çevreleyecek şekilde bulunuyor olmasıdır. Plasenta normal şartlar altında uterusun üst bölümünde bulunur. Hamileliğin ilk başında görülen plasenta previa genellikle büyük problem arz etmez. Ancak son aylarda görüldüğünde kanamaya ve dolayısıyla erken doğuma sebebiyet verebilir.
Plasenta serviksin bir bölümünde kalabileceği gibi tamamını da kaplayabilir. Bu durumu teşhis etmek için genellikle 16-20. haftalar arasında ultrason ile kontrol yapılacaktır.
Erken Doğum riski
Anormal/açıklanamayan vajinal kanama veya akıntı
Karın bölgesinde kramp
Servikal yetmezlik
Genişlemiş serviks
Membran rüptürü( suyun gelmesi)
Genital herpes
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar