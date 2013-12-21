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21.12.2013 - 23:40 |

Hamilelikte Sık Görülen 11 Cilt Değişikliği

Hamilelik sırasında meydana gelen başlıca cilt değişikliklerini burada bulabilirsiniz.

Hamilelikte Sık Görülen 11 Cilt Değişikliği
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  1. “Hamilelik kızarıklığı’’: Diğerlerinin fark ettiği (sizin fark etmediğiniz) kızarıklık sadece bir kocakarı deyimi değildir. Yüzle ilgili bu parlaklığın biyolojik bir kökeni vardır. Artan kan hacmi yanakların bu hoş kızarıklığı almasına neden olur, bunun nedeni de deri yüzeyinin hemen altındaki çok sayıdaki kan damarlarıdır. Bu kızarıklığın tepesinde, yağ bezlerinin artan salgısı cilde kızıl bir parlaklık verir. Birçok hamile kadının yüzündeki bu kızarıklık hamile olmayan kadınların heyecanlı olduklarında, ağladıklarında ya da kalp atışlarını artıran (hamilelikte bu sürekli olur) başka şeyler yaptıklarındaki kızarıklığına benzerdir.
  2. Hamilelik maskesi: Hamileliğin üçüncü çeyreğinde aynaya bakarken başka birine bakıyor gibi hissedebilirsiniz. Kloazma (veya hamilelik maskesi olarak da bilinir) adı verilen kahverengi ve sarımtırak yamalar yüzünüzün her yerinde görülebilir; fakat daha çok alın, üst yanak, burun ve çenede görülür. Hamilelik hormonları östrojen ve projesteron derideki melanin hücrelerini daha fazla pigment üretmeleri için uyarır fakat bu hücreler eşit oranda ekstra pigment üretmedikleri için, yüz derinizi lekeli bir renge bürünebilir (daha önce oral doğum kontrol hapı almışsanız, bu durumu hormonal yan etki olarak tecrübe etmişsinizdir). Kumral ve koyu renkli kadınlar gözlerinin etrafından göz halkalarına benzeyen kararmış halkalar fark edebilir. Kloazma önlenemez fakat melanin üretimini daha fazla uyaran ultraviyole ışınlarına (güneş gibi) kalmayı sınırlayarak bu lekeli, siyah noktaların yoğunluğunu en aza indirebilirsiniz.
  3. Akne: Muhtemel sivilce döneminizin bittiğini düşünmüşsünüzdür. Her ne kadar hamilelikteki akneler ergenliktekiler kadar ağır olması çok nadir olsa da, ergenlikteki bazı sivilce temizleme ritüellerine geri dönmeniz gerekebilir. Neyse ki, hamilelik ergenlikten çok daha kısa sürer; sivilce ve kabarcıklar doğumdan kısa bir süre sonra bitecektir. Aşırı ovalama ve eksfoliantlardan sakının, hamile cildi bu tür yumuşatıcılar, yulaf bazlı yüz ovucular(gıda mağazalarında vardır) için fazla hassastır. Doğum sorunlarından riskinden dolayı, akne karşıtı ilaçlar hamilelik boyunca reçete edilemez.
  4. Linea nigra: Kadınların çoğunun göbeklerinden kasık kemiğinin merkezine akan linea albası (beyaz hat) zayıftır. Hamilelikten önce görülmesi zordur (orda olduğunu hiç bilmememiniz bile mümkündür) hamileliğin ikinci çeyreğinde linea alba, daha fazla fark edilebilen linea nigraya dönüşebilir. Bazı kadınlarda bu hat göbekten de yukarıya uzayabilir. Linea nigra koyu tenli kadınlarda daha koyu olup doğumdan birkaç ay sonra kaybolur.
  5. Koyu alanlar daha da koyu olur: Hamilelikten önce oluşan küçük ben ve benekler daha da büyüyebilir; kahverengi nokta ve doğum lekeleri daha kahverengi olur. Yeni benler de oluşabilir  (bu benler ciddi biçimde artar, koyulaşırsa veya düzensiz sınırlara sahipse doktorunuza veya dermatologa başvurun). Areola ve meme uçlarınız her zamankinden daha koyu olacaktır; vücudunuzun diğer alanları hamilelikten sonra eski haline dönerken, areolanız muhtemelen hamileliğinizden öncekinden daha koyu olacaktır.
  6. Kırmızı avuç içi ve ayak tabanları: Hamileliğin erken dönemi olan ikinci ayda bile ellerinizin içi ve ayaklarının altı kaşınabilir ve kızarık bir renk alabilir; bu duruma palmar eritma denir. Bu değişen renk, hamileliğin tuhaflıklarından başka bir şey değildir.
  7. Örümcek damarlar: Bunlar, artan kan hacmiyle birlikte en çok tartışılan hamilelik hormonlarıdır, çünkü bunlar küçük, kıvrımlı kırmızı veya mor kılcal damarlar olup derinin hemen altında yer alır ve hamilelikte daha görünür olur. Örümcek damarların (küçük bir örümcek ağına benzerler) yüzünüze veya hamilelik esnasında göz akınıza (beyaz kısım) sıçraması olasıdır; yoğun, yüz kızarıklığı ve itme küçük kan damarlarını kırabilir. Nevi olarak bilinen bu yanmış damarlar uygun bir makyajla saklanabilir. Nevi hamileliğin diğer cilt sorunlarından daha uzun sürmez, bacak ve gövdedeki bazı örümcek damarlar kendiliğinden kaybolmayabilir. Gerekli görmeniz halinde bir dermatolog bunları enjeksiyonla yok edebilir.
  8. Cilt etiketleri: Bazı hamile kadınlar, derinin kıyafetlere sürtündüğü yerlerde cilt etiketi adı verilen küçük polipler geliştirir. Genelde kol altlarında, boyunla gövde arasında ya da sutyen hattının altında oluşan cilt etiketleri cildin yüzeysel bir tabakasının hiperaktif gelişiminden kaynaklanır. Doğumdan birkaç ay sonra kaybolurlar fakat sizi rahatsız ediyorsa kesilip alınabilirler.
  9. Sıcaklık döküntüsü: Sadece bebeklerin sıcaklık döküntüsü olduğunu zannedebilirsiniz fakat hamile kadınlarda da olur. Zaten fazlaca ısınan hamile vücudun aşırı terlemeyle ve deri ovmadan kaynaklanan sürtünmeyle birlikte oluşan acı verici sıcaklık döküntüsü sivilceli olup hafif de olsa tahriş edebilir. Göğüs arası ve göğüs altında, alt abdomen çıkıntısının kasık bölgesinin üst bölgesine değdiği noktada ve kaba etlerin iç kısımlarında daha çok gelişirler.
  10. Kaşınma: Çoğu kadın gün sonunda iyi bir ‘kaşınmanın’’ tadını çıkarır. Cildinizin bazı bölümleri kuru ve pul pul olduğu için kaşınabilirken diğer kısımlar da yukarıda da belirtildiği gibi acı veren döküntüler yüzünden kaşınabilir. Kadınların çoğu özellikle abdomenin üstünde olan kaşınmalardan bıkma noktasına gelseler de kalça ve kaba etler de kaşınır.
  11. Sivilceli isiliği: Kadınların yaklaşık yüzde biri abdomen, kaba etleri, kalça ve kol ve bacakları üzerinde kaşınan, kızarık, şişkin lekeleri tecrübe eder. Bu durumun adı hamileliğin pruritik urtikaryal papül ve plakları (PUPP olarak da bilinir) hamileliğin ikinci yarısında oluşup gelişme eğiliminde olsa da nerdeyse her vakada doğum sonrasında kaybolurlar. Bunların tedavisi diğer kaşınan cilt isilikleri ile aynıdır. 

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