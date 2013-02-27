27.02.2013 - 18:14 |
Hamilelikte sırtüstü uyumak zararlı mı?
Baby Center uzmanlarından Catherine Lynch’in konuyla ilgili görüşleri anne adaylarını bilgilendirici nitelikte.
Hamileliğin son 3 aylık dönemine girildiğinde uzun süre sırtüstü yatmak önerilmiyor. Sırtüstü yattığınızda rahminiz, bacaklarınızdan kalbinize kan taşıyan ana damara baskı uyguluyor.
Uyurken pozisyonunuzu kontrol edemeseniz dahi vücudunuz bu durumdan rahatsız olacak ve uyanmanıza neden olacaktır. Sırtüstü pozisyonda uyanmanız vücudunuzun sizi uyarma şeklidir. Daha rahat bir şekilde uykunuza devam edebilirsiniz.