Hamilelikte sırtüstü yatmayın!

Yapılan araştırmalara göre, hamileliklerinin ilerleyen aylarında annelerin sırtüstü yatması düşük riskini arttırıyor. Anne sırtüstü yattığında bebeğe baskı uygulayarak bebeğin oksijen tüketimini azaltıyor. Bulgular, hamileliğin son aylarında gerçekleşen bebek ölümlerini açıklar nitelikte.

Daha önce yapılan benzer araştırmalar, hamilelerin yatış pozisyonlarının bebeğin sağlığını etkilediğini göstermişti ancak nasıl ve neden etkilediği bilinmiyordu. Araştırmayı yöneten Auckland Üniversitesi profesörlerinden Peter Stone, sırtüstü yatmanın özellikle başka sağlık problemleri olan annelerin düşük riskini arttırdığını söyledi.

Bilim insanları, hamileliklerinin son 3 ayında 29 sağlıklı hamileyi doğmamış bebekleri ile birlikte inceledi. Annelerden 4 farklı pozisyonda yatmaları istendi. Bu sırada kalp atışları ve fetüsün etkinlik düzeyi takip edildi.

Sırtüstü yatan annelerin bebeklere fizyolojik baskı uyguladığı gözlemlendi. Kalp atışlarında değişimler gözlenen fetüsün daha az oksijen tükettiği görüldü. Oksijen yetmezliği bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor ve hatta ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Önceden başka komplikasyonlar da varsa risk, daha da artıyor.



Kaynak: Daily Mail

Duygu Bay / PembeNar