Gebeliğin başladığı ve döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yerleştiği dönem yerleşme kanaması şeklinde ifade edilir. Bu dönem içerisinde ayrıca hamilelik belirtileri ortaya çıkmaya başlar. O sebepten dolayı yerleşme kanamasının kaç gün süreceği merak edilen konular içerisinde geliyor.



Hamilelikte Yerleşme Kanaması Ne Kadar, Kaç Gün Sürer?



Yerleşme kanaması aynı zamanda implantasyon kanaması olarak da bilinmektedir. Cinsel beraberlik ile gebeliğin başladığı dönemi ve belirtileri anlatan zaman dilimi olduğunu ifade etmek mümkün. Bu durum gebelerin yaklaşık olarak %25 kadarında görülmektedir.



Bu doğrultuda gebelik belirtisi olarak meydana gelen yerleşme kanaması belli bir süre boyunca devam eder. Bu süre zarfında kişi gebe kalma belirtilerini anlamaya başlar. Genel olarak ise yerleşme kanaması yaklaşık 6 ile 12 gün arasında sürmektedir. Bu durum kişinin yaşadığı şiddete bağlı olarak farklılık gösterir.



Yerleşme kanaması daha çok lekelenme şeklinde görülür. Ayrıca adet döngüsünün başında olabileceği gibi aynı zamanda adet döneminden 1 hafta önce de gerçekleşebilmektedir. Bu sebepten dolayı yerleşme kanaması ile beraber adet döneminin karıştırmaması gerektiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.



Genelde adet döneminde daha yoğun bir kan görülürken, yerleşme kanamasında ise leke şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Bu durum daha çok kahverengi ya da açık pembe renk tonları üzerinden görünür. Böylece yerleşme kanaması ile beraber adet kanamasını birbirinden ayırmak mümkün hale gelir. Bu şekilde farklı renk tonları üzerinden kanama leke biçiminde ortaya çıkıyorsa, mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekir.