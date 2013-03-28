Hamilelikten önce düzenli seks önemli!

Adelaide Üniversitesi'nden uzmanlar, düzenli olarak erkek sperm ve sperm suyuna maruz kalan kadınların bağışıklık sisteminin bu maddelere karşı tolerans gösterdiğini ve hamileliğin desteklendiğini belirtiyor.



Uzmanlardan Prof. Sarah Robertson, "Sağlık bir gebelik için hamile kalmadan önceki 3-6 ay boyunca düzenli seks yapılması gerekiyor. Bu sayede anne adayının vücudu erkek spermlerine alışıyor ve daha sağlıklı bir gebelik yaşanıyor" dedi.



Bazı durumlarda annenin bağışıklık sistemi fetüsü reddedebiliyor. Yapılan araştırmada sperm sıvısının T hücreleri olarak bilinen bağışıklık sistemi hücrelerinin miktarını arttırdığı görüldü. T hücreleri, annenin fetüsü kabullenmesinde önemli rol oynuyor.