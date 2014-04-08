Hamilenin cep telefonu kullanması bebeği olumsuz etkiliyor

KONYA’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Metin Çapar, hamilelik döneminde kadınların sürekli cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kablosuz internet kullanmasının doğacak bebeklerde davranış bozukluğu ile beyinlerinde çeşitli hasara neden olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çapar, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’da yapılan araştırmalarda bu bulguları doğrular sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Özel Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Metin Çapar, hamile kadınların, bebeklerinin sağlığı için cep telefonu, kablosuz internet ve dizüstü bilgisayarların bulunduğu ortamlardan uzak durması gerektiğini belirtti. Bununla ilgili Rusya’da yapılan bir araştırmayı anlatan Prof. Dr. Çapar, şunları söyledi:

”10, 30 ve 60 dakikalık süreyle cep telefonuna maruz bırakılan gebe kobay farelerin doğurdukları bebeklerin beyin harabiyetlerinin bulunduğu gözlenmiştir. Bu çalışmalar çocukların doğumdan sonraki süreçlerinde de sürmüştür. Ayrıca, gebe kadınların cep telefonuna maruz kalmasıyla birlikte çocuklarında öğrenme fonksiyonlarında problemlerin ortaya çıktığı ve kablosuz ağ bulunan ortamlarda da öğrenme fonksiyonlarının az olduğu gözlemlenmiş. Sonuç olarak, cep telefonuna ve dizüstü bilgisayara çok yakın bir ortamda çalışmanın gebelik sırasında uygun olmayacağını düşünüyoruz. Bu tür ortamlar hücrelerdeki mitokondriyal bozukluklar neticesinde bir takım hasarlar meydana getireceğini öğrenmiş bulunmaktayız."

EN SIK GÖRÜLEN PROBLEM, DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

Yapılan araştırmalarda ciddi sonuçların ortayı çıktığını ifade eden Prof. Dr. Metin Çapar, "Hamile kadınların cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve kablosuz internet bağlantısı kullanmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, çocukların doğumdan sonra 13 bin 600 vaka serisinde bir takım problemler ortaya çıkmış. Bu çocuklarda ortaya çıkan problemlerden en fazla dikkat çeken ise davranış bozukluklarıdır. Bunu sırasıyla duygusal bozukluklar, rehberlik problemleri, hiperaktif ve iletişim problemleri izliyor” diye konuştu.

SİNİR SİSTEMİNİ DE BOZUYOR

İnsan vücudundaki organların çalışmasını sağlayan sinir sisteminin de etkilendiğini kaydeden Prof. Dr. Metin Çapar, "Erken dönemde kullanılan cep telefonları gelişim çağındaki çocuklarda öğrenme bozukluklarını daha da arttırdığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada ise özellikle otonom sinir sistemi dediğimiz yani insan vücudundaki organları çalıştıran sinirlerde hasar meydana getirdiği bu hasara bağlı olarak da kas zafiyetlerinin meydana geldiği, gelişim problemlerinin ortaya çıktığı şeklinde birçok çalışma söz konusu" dedi.