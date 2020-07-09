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09.07.2020 - 17:28 |

Hamileyken hangi aşılar yapılmalı, hangileri yapılmamalı?

Vücudun doğal koruma kalkanı olan bağışıklık sistemi dışarıdan gelen tehlikelere karşı her zaman çözüm üretemez. Özellikle de hamilelik gibi hassas bir dönemde bağışıklık sisteminin safını güçlendirecek desteklere ihtiyaç vardır. Bu desteklerin başında ise aşılar gelir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nurcan Dalan, hamilelik döneminde uygulanması ve uygulanmaması gereken aşıları anlattı

Hamileyken hangi aşılar yapılmalı, hangileri yapılmamalı?
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Gebelik döneminde uygulanan aşılar hem anneyi hem de bebeği korur, anneye bağışıklık kazandırır. Çünkü hamilelik boyunca zayıf kalan bağışıklık sistemi hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir. Hamilelikte yaşanan hastalıklar bebeğe ulaşabilir, gebelik komplikasyonlarına, düşüğe, bebekte gelişim ve zeka geriliğine kadar yol açabilir. Bunları önlemenin ve olası riskleri minimize etmenin en kolay yolu ise hamilelik sırasında yapılan aşılardır.

Gebelikte hangi aşılar yapılır?

Hamilelikte uygulanabilir ve uygulanması tavsiye edilmeyen aşılar vardır. Yapılması uygun olan aşılar ise aşağıdaki gibidir:

Hepatit B Aşısı: Anne adayının taşıyıcı olması durumunda hamilelik öncesinde mutlaka yaptırması gereken aşılardandır. Çünkü Hepatit B’nin anneden bebeğe geçmesi yüksek bir ihtimaldir. Eğer hamile kalmadan önce yaptırılmadıysa anne ya da babanın taşıyıcı olması halinde hamilelik sırasında yaptırılmalıdır.

Grip aşısı: Hamilelikte yapılmasında herhangi bir sakınca olmayan aşıların başında gelir. Uygulanan grip aşısı canlı olmadığından hem anne adayı hem de bebek için güvenlidir. Grip aşısının hamileliğin 4. ayından sonra özellikle de salgın dönemler dikkate alınarak yapılması önerilir. Her ne olursa olsun doktora danışmadan ve onay almadan yaptırılmamasında yarar vardır.

Tetanos / Difteri / Boğmaca: Bu üç aşının da hamilelik sırasında yapılması önerilir. Özellikle de daha önce tetanos aşısı yaptırmayan hamilelerin mutlaka 2. veya 3. ayda yaptırması gerekir. Bunun yanı sıra boğmaca aşısı ise gebeliğin 27. ve 36. haftalarında yapılarak bebek olası risklere karşı korunur. 

Hamilelikte hangi aşıların yaptırılması önerilmez?

Gebelik döneminde genellikle canlı aşı olarak kabul edilen aşılar yaptırılmaz. Canlı aşılar fetüsü enfekte etme potansiyeli taşırlar. Bu durum bebeğe geçerek infeskyion oluşmasına yol açabilir. Bu noktada uygulanması zararlı olan aşılar:

-HPV,

-Kabakulak,

-Kızamık,

-Kızamıkçık,

-Suçiçeği,

-Verem aşısı,

Sadece doktorun gerekli gördüğü takdirde yapılması gereken aşılar:

-Sarı humma,

-Hepatit A,

-Kolera,

-Polio,

-Pnömokok

Özel durumlarda yapılan aşılar:

-Şarbon,

-Hepatit A,

-Tifo,

-Sarıhumma.

Gebelikte yapılan aşıların yan etkileri var mı?

Hamilelikte uygulanan aşılar genel olarak normal bir insanda görülen etkilerle aynıdır. Hafif ve geçici bir durumdur. En tipik yan etkileri:

-Baş ağrısı,

-Kas ağrısı,

-Aşı uygulanan bölgede kızarıklık, hafif ağrı ve şişkinlik,

-Yorgunluk,

-Baygınlık

 

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