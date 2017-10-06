Hamileyken saç kesilir mi? Hamileyken saçımızı boyarsak ne olur? İşte haberimizin detayları…

Hamileyken saç boyatılır mı?



Hamileyken ilk 3 ay doktorlar saç boyatmayı önermez. Boyanın içinde bulunan amonyak gibi kimyasal maddeler, bebeğinize ve size zarar verebilir.



Genellikle saç boyası kafamızda 30-40 dakika boyunca kalır. Bu süre zarfında boyada bulunan bu zararlı maddeler saç derimize hızla nüfus eder ve az miktarda da olsa kanımıza geçer.

İlk üç ay içinde plasentanın yaşam destekleme oluşumu sürmektedir ve cenin tam savunma içinde değildir. Dolayısıyla bu zehirli maddeler anne kanından cenin kanına düşebilir.







Hamileyken saç kesilir mi?

Hamileyken kadınlar genellikle saç kestirmez. Bazı insanlar vücudumuza giren besinlerin bebeğe yarar sağlamak yerine saça yarar sağlayacağına inanır. Fakat saçınıza giden besinler ile bebeğinize giden besinlerin birbiriyle alakası yoktur.



Son derece yanlış olan bu davranış anneyi olumsuz yönde etkileyebilir. Doktorlara göre hamileyken saç kestirmenin hiçbir sakıncası yoktur.

Herkes için olmasa da maalesef genellikle güzelliğin sembolü olarak tanımlanan saçlar kadınlar için oldukça önemlidir. Bazı kadınlar özgüvenlerini saçlarına bağlayabilirler. Hamilelik döneminde zaten çok hassas olan anne adayları uzamış ve bakımsız saçlarla kendilerini olumsuz düşüncelere itebilirler.



Hamileyken saç bakımın da nelere dikkat etmeliyiz?

Genellikle gebeliğin 16. Haftasında ceninin savunma mekanizması gelişir. Bu süre zarfından sonra doktorunuza danışıp amonyaksız boyalarla saçınızı boyayabilirsiniz.

Saç boyası yapılan ortamın havalandırılması çok önemlidir. Ciğerlere nüfus eden amonyak anneye zarar verebilir.

Kuaföre gidecekseniz sabah saatlerini tercih edebilir, evdeyseniz camlarınızı açarak ortamın havasını değiştirebilirsiniz.



Saç boyasını saçınıza uygularken mutlaka eldiven takmalı ve kafa derinize mümkün olduğunca değdirmemelisiniz.

Kalıcı boyalar yerine daha kısa sürede çıkan boyalar kullanılmaya özen gösterilmelidir.

Bu uygulamalardan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

PembeNar Özel







