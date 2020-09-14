Hangi tasma modeli sevimli dostumuz için daha sağlıklı?

1. Köpek tasmaları için ideal tasarım nasıl olmalıdır?



Bir boyun tasmasının ideali olamaz aslında. Bilinçli olarak, ürünlerimizi boyun tasması olmadan hazırlıyoruz. Köpeğin boynunda küçük bir alana etki eden kuvvetler köpeğin boynundaki son derece hassas parçalara zarar verebileceğinden, ürün yelpazemizde asla bir boyun tasması bulunmuyor. Bu nedenle, köpeğin hassas boyun bölgesinde baskının gerçekleşmediği ve çekme kuvvetlerinin çok daha iyi dağıtılabildiği harness dediğimiz boyun tasmalarına odaklanıyoruz.



Köpeği boğmayan boyun tasarımlarında, köpeğin hareketinin kısıtlanmamasına özellikle dikkat edilmeli. Köpeğin vücuduna uyum sağlayan esnek malzemeler kullanılarak, eklem veya kas hareketini kısıtlamayan serbest bir omuz alanına sahip 3 boyutlu rahatlığa uyum sağlayarak üretilmelidir.



İdeal bir tasarım için basınç noktalarına karşı koruma sağlayan yastıklı tokalar ve tasma için güvenli bir bağlantı noktası da çok önemlidir.



Ortalama olarak bir köpek tasmasının ağırlığı 280 gr. 3-4 kg arasındaki küçük bir köpek için tasmanın bu ağırlığı, vücut ağırlığının% 8'ini temsil eder. Bunu ortalama 89 kg olan bir erkek ağırlığıyla karşılaştırırsak, bu kişi 7 kg'dan daha ağır bir palto giyecektir.



Bunun çok ağır olduğunu ve özellikle de hoş olmadığını hayal edebilirsiniz. Çünkü ortalama tüy ağırlığı 1,7 kg'dır ki bu da insanların vücut ağırlığının yaklaşık %1,9'u kadardır.



Bunu küçük köpeklere aktarırsanız, 66,8 g'lık bir köpek için kabul edilebilir bir ağırlığa yol açar.









2. Köpek sağlığına zararlı materyaller ya da tasarımlar, ne gibi istenmeyen durumlara yol açabilir?



Düşük kaliteli malzemeler, köpeğinizin sağlığı için risk taşır, bu da derinin aşınmasından alerji ve yaralanmalara kadar yol açabilir.

Kötü bir boyun tasması tasarımı, boyun omurgasında yaralanmalara, tiroid, gırtlak veya trakeadaya, hassas boyun damarlarının zedelenmesine neden olabilir. Bu nedenle tasmaların gerilim dağılımının, köpeğin boynunu zorlamayacak şekilde tasarlandığından emin olun.



Köpeğin vücuduna oturmayan bir emniyet kemeri kullanmak da köpeğin güvenliği ve sağlığı için büyük bir tehlike oluşturur.



3. Evde kaldığımız süre boyunca köpeğimizi nasıl meşgul edebiliriz? Aktivite önerileriniz var mı?



Evde kalırken köpeğinizi meşgul etmenin iyi bir yolu, eğitim egzersizlerinden oyun seanslarına kadar değişen bazı “Ev Okulu” seansları yapmaktır. Tabii ki bu aynı zamanda köpeğe de bağlıdır, bazıları bazı numaralar yapmayı severken, diğerleri gizli nesne oyunları yapmayı veya top oynamayı sever.



4. Hayvan sevgisi çocuklara nasıl aşılanabilir?



Çocuklar, ailenin bir parçası olarak görülen köpeklerle veya diğer hayvanlarla büyüdüklerinde, hayvan sevgisini baştan içselleştirir. Çocuklar köpeklerle büyümezlerse, onlara yavaş yavaş aşina olduklarından ve onları korkutacak kötü deneyimler yaşamadıklarından emin olun. Çocuklara köpeklerin çok hassas hayvanlar olduğunu ve iyi muamele edildiğinde en iyi arkadaşınız olabileceğini gösterin.



5. Minik dostumuza nasıl eğitim verebiliriz? Bunu bizim gerçekleştirmemiz mümkün mü?



Evet, özellikle sahibinin zaten köpek deneyimi varsa herkes köpeğini eğitebilir. Bununla ilgili çeşitli bilgiler ve internette “nasıl yapılır” videoları bulabilirsiniz. Püf noktaları veya temel komutları öğrenmek için birçok kaynak bulabilirsiniz. Ancak köpeğe aşırı zarar vermemek için sabırlı olmalısınız. Böylece eğitimdeki eğlenceyi kaybetmezsiniz. Bazen bir eğitmenle çalışmak da gerekebilir.



6. Corona virüs pandemisi sürecinde minik dostumuzu gezdirirken nelere dikkat etmeliyiz?



Köpeğinizi gezdirirken bile sosyal mesafeyi korumak gerekir. Bunu yapmak için kalabalık yerlerden ve zamanlardan kaçının. Köpeğinizi nerede ve ne zaman yürüyüşe çıkarmak istediğinizi planlayın. Köpeğinizi gezdirirken, onu kısa bir tasma ile tutun. Köpekler genellikle diğer köpekler ve insanlarla temasa geçmek ister. Ancak katı olmanız ve mesafeyi korumanız gerekir.