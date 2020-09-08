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08.09.2020 - 17:26 |

Hardal Otunun Faydaları Nelerdir? Hardal Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Ülkemizde hardal otu sık olarak kullanılan ve kullandığı kişilere büyük fayda sağlayan bir şifalı bitkidir. Hardal otu, Akdeniz bölgelerindeki iklimlerde yetişmekte olan bir bitki olup yoğun olarak kullanılan değerli bitkiler arasında yer almaktadır. Buna ek olarak kullanımı kişilerin sağlığı açısından da çok önemlidir. Bu yüzden Hardal otu nedir? Hardal otunun faydaları nelerdir? Hardal otu bitkisi nerelerde kullanılır? Hardal otu yağı? Gibi konuları sizler için ayrıntılı ve güzel bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Hardal Otunun Faydaları Nelerdir? Hardal Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
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Sık sık kullanılan hardal otunun bilinen özellikleri yapraklarının tüylü olmasıdır. Sarı ya da beyaz renklerde çiçek açmakta olan bu bitkinin tohumlarında eterik yağı da mevcuttur. Etkin bir bitki olması nedeni ile az miktarda tüketilmesi gereklidir.

Hardal Otu Nedir?

Hardal otu, ilk olarak yetişme yeri Akdeniz bölgesi olan ve turpgiller ailesine ait olan otsu bir bitkidir. Bu otun boyu yaklaşık olarak 50 cm'ye kadar gitmektedir. Hardal otu, beyaz ve de siyah olmak üzere toplamda iki türde olmaktadır. Beyaz olan hardalın çiçekleri de beyaz renkli ya da soluk kırmızı rengindedir ve iri tanelidir. Siyah hardal çiçekleri ise sarı renklidir.

Hardal Otu Faydaları Nelerdir?

Faydaları pek çok olan hardal otu mutlaka dikkate alınması gerrken bir ottur. Başlıca faydaları: Hazmı kolaylaştırmakta ve kabızlığı önlemektedir. Göğsü yumuşatan hardal otu öksürüğe de iyi gelmektedir.
Ayrıca göğüs hastalıklarına iyi gelen bu ot bronşit ve de zatürreye de iyi gelir. Romatizma ağrılarına da iyi gelecek olan hardal otu, akciğer zarı iltihabında da iyileştiricidir.

Buna ek olarak kan yapar ve kandaki alyuvarların tüm sayısını artırarak kandaki akışkanlığı ve özelliği artırır. Hardal otu bitkisi içeriğinde genel olarak potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi bazı faydalı mineraller de bulunmaktadır. Hardal otunun içinde ayrıca selenyum ve potasyum bulunmaktadır. Bu iki madde de vücutta bulunan zararlı toksinlerin bir kısmını dışarı atarak vücuda dinçlik vermektedir.

Hardal Otu Nasıl Kullanılır?

Hardal otu ve hardal tohumu, devamlı ve yüksek bir dozda kullanılması vücut sağlığı için çok zararlıdır. Etkisi fazla olduğu nedeni ile çok düşük miktarlarda kullanılması gerekir. Bu sebep ile kullanımında çok dikkat edilmelidir. Özellikle kalp ve damar, tansiyon, şeker ve de kanser gibi kronik bir takım hastalığı olan kişiler hardal otunu doktor tavsiyesi olmadan asla kullanmamalıdır. Bu nedenle hardal otu mutlaka dikkatle kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.

Çok az miktarda kullanılması gerekmekte olan bu hardal otu, gündelik hayatta kullanılmaktadır. Su ile karıştığı zaman etkisini çok fazla artıran bu hardal otu bitkisi etkisini de kısa sürede göstermektedir. Gıda sektöründe de az bir miktarda hardal yemeğin genel olarak lezzetini artırmaktadır. Tohumu da baharat şeklinde genel olarak et yemeklerinde kullanılmaktadır. Sonuç olarak hardal otundan elde edilen hardal tozu emek sektöründe de lezzet artırıcı bitkiler kategorisinde tercih edilmekte olan bir bitkidir.

Hardal Otu Yağı

Hardal yağı, günümüzde hardal otu tohumundan elde edilmekte olan ve de yemeklere katılabilen oldukça bir şifalı bitkidir. Günümüzde terapötik amaçlar ile de kullanılabilmektedir. Hem preslenerek yağı elde edilebildiği gibi hem de distilasyon yolu ile de elde edilebilir. Bu hardal yağının yağ içeriği genel olarak kullanılan yöntemlere göre değişiklik göstermektedir. Omega- 3 ve omega- 6 yağ oranı bakımından da oldukça dengeli olması ve de az miktarda doymuş yağ barındırması sayesinde kullanılabilecek en iyi yağ seçeneklerinden birisidir. Hardal yağı ayrıca bel, boyun ve de diz ağrılarını iyileştirir.

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