Havucun Faydaları Nelerdir? Havuç Yağı Ve Havuç Suyu Neye İyi Gelir?

Havuç en çok tüketilen sağlıklı sebzelerin başında geliyor. Havuç, fevkalade vitamin, besin maddesi ve lif kaynağıdır. Cilt ve göz sağlığına iyi geliyor. Pek çok faydası bulunan havucun faydaları yalnızca bunlarla sınırlı değildir.

Havucun Faydaları Nelerdir?

Göz Sağlığına İyi Etki Eder; Havuç içeriğinde A vitamini bulundurur. A vitamini eksikliği, gece körlüğüne, görmeye zarar verebilecek ve düşük ışıkta veya karanlıkta görememeye sebep olan ilerleyici bir göz rahatsızlığı olan kseftalmiye sebep olabilir. A vitamini eksikliği, küçük yaşlardaki çocuklarda körlüğün önlenebilir ana nedenlerinden bir tanesidir. Havuç tüketmek A vitamini alımına katkı sağlar ve eksikliği önlemeye destek olur

Diyabet Kontrolünü Sağlar; Havuç, karotenoidlerin varlığı sebebiyle kan şekeri ayarlanması için iyidir. Karotenoidler insülin direncini ters şekilde etkileyerek ve kan şekerini azaltabilir, böylelikle şeker hastalarının sağlıklı ve normal yaşam sürmelerine destek olur. Diğer taraftan, bedende kullanılan ve metabolize edilen glikoz ve insülin miktarını düzenleyerek, şeker hastalarında dengeli bir dalgalanma sağlar. Ayrıca havucun antiseptik özellikleri bulunur ve bu sebeple vermikitler, müshil ve karaciğer sorunları için bir ilaç olarak kullanılabilirler

Kolesterolü Düzenler; Yüksek kolesterol, kalp rahatsızlıklarına neden olan mühim bir etkendir ve düzenli olarak havuç yemek, kolesterol düzeyini düşürür. Bu sebeple, kalp kaynaklı problemleri engellemek için haftada birkaç kez havuç yemek yararlıdır

Düşük Kan Basıncı; Yapılan bilimsel araştırmalar, havuç içeriğinde bulunan kumarinin kalp sağlığını korumaya ve hipertansiyonu düşürmeye destek olduğunu göstermektedir.

Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir; Havuç, içeriğinde antioksidan özelliği olan C vitamini bulundurur. C vitamini bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine ve hastalıkların önlenmesine destek olur.

Kanserle Savaşır; Havuçta, antikanser özelliklerine sahip çok sayıda fitokimyasal bulunur. Bu fitokimyasallardan bazıları beta-karoten ve diğer karotenoidleri içermektedir. Bu bileşikler bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kanser dokularını intibe eden belli proteinleri aktive etmektedir. Yapılan araştırmalar havuç suyunun lösemiyle de savaşabileceğini göstermektedir.

Sindirim ve Hazmı Kolaylaştırır; Havuç içeriğinde bulunan lif, sindirim sağlığının korunmasında en mühim öğelerden bir tanesidir. Lif, dışkıya cirim vererek sindirim kanalından sorunsuz bir biçimde geçmesine destek olarak mide sularının salgılanmasını ve peristaltik hareketini uyarmaktadır. Ayrıca lif aşırı kötü (LDL) kolesterolü arterlerin, kan damarlarının duvarlarından uzaklaştırmaya destek olarak kalp sağlığını da artırmaktadır.

Ağız Sağlığına İyi Etki Eder; Havucun içeriğindeki organik bileşikler iyi mineral antioksidanlardır ve bu antioksidanlar diş etlerini uyarırlar, aşırı tükürük oluştururlar.

Gençleştirir; Havuç vücudu erken yaşlanma semptomlarına karşı korumak için çok mühim olan antioksidanlar bulundurur. Serbest dolaşım radikalleri, vücut dokularında karışıklık yaratabilir, zira vücudu zayıflatır ve yaşlandırır. Bu neticeler, yaşlanmanın tesirlerini tersine çevirerek havucun içeriğindeki beta karoten tarafından nötralize edilerek, kişinin daha aktif ve daha genç hissetmesine yardımcı olur. Havucun içeriğindeki kollajen, dış deri haline gelen epidermal hücre için oldukça mühimdir. Kolajen maddesi tipik olarak genç ciltle ilişkili elastikiyeti korumasına destek olur.

Havuç Yağı Ne İşe Yarar?

Havuç yağında A-E vitaminleri vb. pek çok vitamin bulunur. E vitamini ise cilde nem verir.

Virüslerle savaşır.

Kanseri engelleyen yağlardandır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Stresle mücadele eder.

Vücuttaki atıkları dışarı atar.

Saçları besleyerek canlılık katar.

Cildi nemlendirir ve korur.

Ağrıları dindirir. Ağrı kesicidir.

Diş etlerinin sağlığına faydalıdır.

Havuç yağı metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.