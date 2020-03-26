Hbsag Nedir? Hbsag Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Hbsag'ın kelime olarak anlamı hepatit b yüzey antijenidir. Kan testlerinde rastlanın bu kelime tıp terminolojisinde rastlanılan bir kelimedir. Anlamını bilmek testlerin yorumu açısından gereklidir.



Hbsag Nedir?



Hepatit B kan panelini oluşturmak için sadece tek kan örneği yeterlidir ama son tanıları doğru bir şekilde koyabilmek adına üç testin yapılması gerekmektedir. Bu testlerden biri de Hbsag yani hepatit b yüzey antijenidir. Pozitif Hbsag testinin sonucunun Pozitif ya da reaktif çıkması test yapılan bireyin hepatit b virüsü ile enfekte olduğunu belirtmektedir. Bu enfekte durumu akut ya da kronik bir enfeksiyon rahatsızlığına işaret edebilmektedir. Enfekte olan bireyin vücutlarındaki virüs kan yolu ile başka insanlara da bulaşabilir.



Hbsag Kaç Olmalı?



Kronik hepatit B, tüm dünyada en yaygın sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Dünya çapında 350-400 milyon kişinin Hbsag taşıyıcısı olduğu bilinmektedir. Kronik hepatit b, KHB infeksiyonu dinamiktir. Çoğunlukla asemptomatik seyir gösteren bu rahatsızlığın taşıyıcı veya kronik hastayı tanımlaması, tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi amacı ile dikkatli bir şekilde yakından takipleri tıbben ve toplum sağlığı açısından son derece gereklidir.



Kronik Hepatit B- başlangıç değerlendirmesinde; fmin, protrombin zamanı afp, batın usg, hbsag, antihbs, hbeag, antihbe, antihbclgG, Hbvdna kontrolleri yapılmalıdır. Obezite, alkol kullanımı, yaş, sahip olunan hastalıklar hastalığın seyrini etkileyen faktörlerin başında gelir. Hbsag testlerinde negatif veya pozitif olma durumu önemlidir. Anti Hbs testi, kişinin hepatit b taşıyıp taşımadığını tesbit eder. Anti Hbs değerleri:



Aşı yapılmamış bireyin Anti HBS değeri < 5 mIU/ml (negatif)

Aşı yapılmış bireyin Anti HBS değeri ≥12 mIU/ml (pozitif)' tir.



Bazı hastalara yapılan test sonuçlarında 100, hatta 1000 gibi yüksek bir değer görülebilmektedir. Bu durum kişinin virüse karşı bağışıklığı olduğuna işaret eder. Hbsag oranlarının yüksekliği ve düşüklüğü kişinin yaşı, cinsiyeti, beslenme ve yaşam tarzı, genetik ve sahip olduğu hastalıklara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.



Hbsag Testi Kimlere Önerilir?



Diyaliz hastalarına, birden çok cinsel partnere sahip olan kişilere, damardan uyuşturucu madde alanlara, hepatit b taşıyıcısı annelerin bebeklerine, uzun süredir bakım evinde kalan kişilere, düzenli olarak kan alanlara, kan ürünleri ile temas halinde olanlara ve sağlık çalışanlarına Hepatit B taraması önerilmektedir. Bu kapsamda hbsag testi yaptırmaları doğru olacaktır.