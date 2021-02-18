Hemanjiom Nedir? Belirtileri Nelerdir, Hemanjiom Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hemanjiom; halk dilinde bilinen bir başka adlarıyla doğum lekesi ya da gül lekesidir. Hemanjinom; vücuttaki kan damarlarının iç bölümünü oluşturan bazı hücrelerin kökünü alan iyi huylu tümörler şeklinde açıklanır.

Hemanjiom Nedir?

Hemanjiom; damar yapılarından oluşan, genel olarak iyi huylu bir şekilde seyreden tümörler şeklinde bilinir. Rahatsızlık; damarın içerisindeki damar geliştiren unsurların ve kan basıncının etkisi ile yayılma, büyüme göstermektedir. Bu yüzden; sıkıntılı özellikleri göstermese de kanama eğilimine sahip olması, karaciğer ya da hayati açıdan önemli olan organlara yakın olmasından ötürü riskli durumlara yol açmaktadır. Bunun yanı sıra bu durumun tedavi edilmesi gerekmektedir.

Hemanjinom Belirtileri Nelerdir?

Hemanjiom; genel olarak ciltte, ağız içerisinde ya da dudaklarda ağrısız kırmızı ile mavi renge sahip lezyon türüdür. Genelde dokununca yumuşak olduğu görülür. Cilt üzerindeki lezyonlar; yaralanırsa ya d bir yere çarpılırsa, yaralara dönüşebilir veya kanayabilirler.

Hemanjiomun çoğu; birkaç ay içerisinde büyüyerek, daha sonra küçülürler. Hemanjinomlar; vücudun görevlerini etkiliyorsa, deriden kopuyorsa ya da kanıyorsa problemlere sebep olabilir ve tedavi gerektirebilir. Kasta bulunan yoğun damarlı hemanjinomlar; hemanjinom etrafında aktiviteyle beraber çoğalan şişkinliğin dışında ağrılara sebep olabilmektedir. Kemiklerde ortaya çıkan hemanjinomlar, kemiklerin ağrımasına sebep olabilir.

Hemanjiom Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hemanjinom tedavileri, hemanjinoma göre farklılık gösterebilir. Tedaviler;

- Hemanjinom karaciğerde ise, hekim ameliyat yapabilir. Hemanjinom, ameliyat ile alınabilir. Hemanjinomla beraber karaciğerin belli bir bölümünün çıkarılması adına cerrahi gerekebilir. Bu durumlarda, cerrahlar hemanjinomlar ile beraber bir bölümünü alabilir.

- Hemanjinoma kan akışının durdurulması işlemi de uygulanabilir. Kan gitmeyen hemanjinom, büyümeyi durdurabilir ya da küçülebilir. Hemanjinoma kan akışının durdurulması adına; iki yöntemden birisi tercih edilir. Bu durumda ya ana arter kapatılır ya da arterin içerisine ikaç enjekte edilir. Bu şekilde sağlıklı karaciğer dokusu, başka yakın damarlardan kan alacağından zarar görmeyecektir.

- Hemanjinom veya diğer yollarla tedavi edilmeyen çoklu hemanjinomların varlığı durumunda karaciper nakline ihtiyaç duyulabilir.

- Radyasyon tedavisiyle; hemanjinom hücrelerine zarar verilmesi adına X ışınları gibi kuvvetli enerji ışınları kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemi; hem daha güvenli hem de oldukça etkili bir tedavidir.