Hemipleji Nedir, Ne Demektir? Hemipleji Nasıl Tedavi Edilir?

Hemipleji; bir çeşit kas ve sinir sistemi bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bu hastalıkta beynin beslendiği damarların tıkanması veya yırtılması söz konusudur. Bu biçimde beynin sağ veya sol bölümünde işlev kaybı yaşanmaktadır. Bu yüzden hareket kaybı da yaşanır. Bu rahatsızlık genel olarak orta yaş üstündeki bireyleri etkilemektedir. Her yaş grubunda da görüldüğü belirtilebilir. Bu rahatsızlık sonucunda hareket kaybının dışında konuşma ve görme bozuklukları yaşanabilir. Hemipleji ile rahatsızlıklar el ve ayaklar rahatça kullanamazlar.

Hemipleji Nedir?

Halk dilinde inme şeklinde bilinen hemipleji; beyin damarlarının yırtılması veya tıkanması neticesinde meydana gelen ve vücudun sağ- sol bölgesini etkileyen bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. Vakalarda hareket kaybı veya azalmasına sebep olan hemipleji hastalığında, hasarın şiddetine göre değişik duyusal kayıplar görülebilir. Her yaşta görülen hemipleji, genel şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile de tedavi edilir.

Hemipleji Ne Demektir?

Hemipleji; inme anlamına gelmektedir. Beynin damarlarında yer alan tıkanıklığın neticesinde beyin hücreleri hasar görür. Beyinde bulunan hasarın neticesinde vücudun sağ veya sol bölümünde hareket kaybı meydana gelir. İnme veya hemipleji hastalığı, psikolojik ve fiziksel anlamda önemli problemlere neden olur.

Hemipleji hastalığının neticesinde vücudun birçok değişik yerinde hareket ve his kaybı yaşanır. Hastalıkta, erken teşhis oldukça önemlidir. Erken teşhis ile bu hastalık oldukça kolay şekilde tedavi edilebilmektedir. Hemipleji hastalığında önemli olan, alanında uzman bir doktor ile tedavinin yapılmasıdır. Bu şekilde hemipleji hastalığından olabildiğince az hasar alınacaktır.

Hemipleji Nasıl Tedavi Edilir?

Hemipleji hastalığının semptomları ortaya çıktıktan hemen sonra doğru tedavi metotlarıyla tedavi edilmelidir. Bu rahatsızlığın semptomları ortaya çıktıktan hemen sonra hızlı bir biçimde müdahale edilmesi gerekmektedir. Erken teşhis ile müdahale edilen hastalık, kısa zamanda ortadan kaldırılabilir. Bunun adına vücutta oluşan hareket veya his kaybına çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bütün bunlarla beraber vücutta başlayan farklılıklar neticesinde mutlaka olarak sağlık kurumuna gitmek gerekir. Bu hastalığın tedavisi, uzman doktorların gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Genel olarak ilaç ile tedavi yapılan bu süreçte, fizik tedavi de yer almaktadır. Hemipleji hastalığında erken tanı, bireyin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu şekilde hastalığın önüne geçmek mümkündür.