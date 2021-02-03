Hemolitik Anemi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Hemolitik Anemi Nasıl Tedavi Edilir?

Hemolitik a. alyuvarların vücuttan uzaklaşmasıdır. Bu durum alyuvarların yani kırmızı kan hücrelerinin ömürlerini tamamlayamadan yıkıma uğrar.



Hemolitik Anemi Belirtileri ve Türleri Nelerdir?



Belirtiler, anemi tipi ve ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. Hafif derece hemolitik a. yaşayan kişilerde belirtilere çok fazla rastlanmaz. Daha ağır geçirenlerde hafif geçirenlere nazaran daha çok bulgu ve belirti olur. Bu belirtiler yorgunluk ve halsizlik hissidir. Bu belirtiler en sık görülen belirtilerdir. Ayrıca bu belirtiler vücudun noktalarına oksijen taşınmadığından kaynaklanan belirtilerdir.



Düşük kırmızı kan hücreleri nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, ellerde ya da ayaklarda soğukluk hissi, deride diş etlerinde ve tırnaklarda soluklaşma, göğüs ağrıları gibi belirtiler de ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda bu hücrelerin azlığı ritim bozukluklarına, kalp büyüklüğüne, kalp üfürüme ve kalp yetmezliğine de neden olabilir. Sarılık, karnın üst tarafında hissedilen ağrı, bacak ülserlerinde ağrı hissetme, kan nakline karşı ciddi denilebilecek bir reaksiyon da bu belirti ve bulgular arasında yer alır.



Hemolitik Anemi Nasıl Tedavi Edilir?



Bu tedavide ilaçlar, cerrahi girişimler, kan nakilleri, plazmaferez, kan ve ilik nakilleri gibi tedavi yöntemleri kullanılır. Durum ciddi bir hal almamışsa tedaviye gerek duyulmaz. Şiddetli ise tam tersine, sürekli tedavi isteyen bir durum olabilir. Uygun ve düzenli bir şekilde tedavi yöntemi izlenmezse anemi ölümcül olabilir. Bu durumun geri dönüşü yoktur. Bu tedavinin amaçları ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Kırmızı kan hücrelerini normal seviyede tutulması

2. Kırmızı kan hücrelerinin yıkımının azalması ya da durdurulması

3. Altta yatan nedenler ne ise o nedenlerin tedaviye alınması.

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Tedavi her hastalıkta olduğu gibi hastalığın ağırlığına ve seyrine göre değişir. Bunun yanı sıra doktor yaş, çevresel etmenler, genel sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak tedavi altına alacaktır. Kalıtsal yani genetik bir durum ise tedavi sürekli, ömür boyu sürecek anlamına gelir. Edinsel bir neden var ise de sebep bulunup tedavi edildikten sonra bu anemi türü yok edilecektir.

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Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra hayatta alışılan tarzdan değişikliktir. Bu değişiklik el ve ayakların soğuktan korunması ile ilişkilidir.