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16.02.2021 - 13:53 |

Hepatit B Aşısı Nedir, Ne Zaman Yapılır? Hepatit B Aşısı Nasıl Ve Kimlere Yapılır?

Birçok insan hayatının belirli dönemlerinde Hepatit B terimi ile karşılaşmıştır. Hepatit B bir hastalıktır. Hepatit B hastalığından korunmak için ise Hepatit B aşısı yapılır. Hepatit B aşısı nedir? Hepatit B aşısı ne zaman yapılır? Hepatit B aşısı nasıl yapılır? Hepatit B aşısı kimlere yapılır? İşte Hepatit B aşısı ile ilgili detaylar.

Hepatit B Aşısı Nedir, Ne Zaman Yapılır? Hepatit B Aşısı Nasıl Ve Kimlere Yapılır?
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Halk arasında Hepatit B aşısı, Sarılık aşısı olarak da isimlendirilmektedir. Hepatit B aşısı, Hepatit B hastalığına karşı vücudun kendisini koruyarak antikor üretmesini sağlamaktadır. Bu şekilde de Hepatit B hastalığı aşısı olan kişiye bulaşmamaktadır.

Hepatit B hastalığı karaciğerde ciddi derecede iltihaplanmaya neden olur. Oldukça ciddi bir hastalık olan Hepatit B hastası artık kanında bu virüsü bulundurur. Bu da sağlıklı bir başka insana hasta olan kişinin menisi, kanı ve diğer vücut sıvılarının bulaşması ile korunma olmayan cinsel ilki ile kan nakliyle bulaşabilmektedir. Hepatit B hastalığından korunmak için aşı olunur.

 Hepatit B Aşısı Nedir?

İleri düzeyde bir karaciğer iltihabına sebep olan Hepatit B virüsü ile kişinin tanışmasından önce Hepatit B aşısı yapılır. Hepatit B aşısı ile vücut hastalık yapıcı etkenlerinden uzaklaştırılmış olarak Hepatit B virüsü ile tanışır. Hepatit B virüsü ile tanışan vücut, alarm haline geçerek kanda antikor seviyesini arttırır.

Hepatit B ile mücadele edebilecek olan antikorlar kanda hızla artış gösterirler ve aşı yolu ile vücuda alınan pasif Hepatit B virüsünü yok ederler. Aşılama sayesinde vücutta gelişen antikorlar gerçek bir hastalık etkeni ile karşılaştıkları an herhangi bir şeye izin vermeden vücuda alınır alınmaz virüslerin ölmelerini sağlayacaklardır. Hepatit B hastalığından korunmak için yapılan bu aşılamaya Hepatit B aşısı denilir.

Hepatit B Aşısı Ne Zaman Yapılır?

Hepatit B aşısı yaygın olarak bebeklerde yapılır fakat yetişkinlerde de yapılmaktadır. Bebeklerde uygulama zamanları belli iken, yetişkinlerde uygulama zamanı farklılık gösterir. Hepatit B aşısı bebeğin doğumundan bir hafta içinde hemen ilk doz olarak yaptırılır. Doğumdan bir ay dolduktan sonra ise kinci doz yapılır. Doğumdan sonra 6 ay tamamlandıktan sonra da üçüncü doz olarak uygulanır. Yetişkinlerde de üç doz uygulanan aşının ilk dozundan bir ay süre geçince ikinci dozu ve ikinci dozdan beş ay süre geçtiğinde ise üçüncü dozu uygulanır.

Hepatit B Aşısı Nasıl Yapılır?

Hepatit B aşısı üç doz olarak uygulanır. Başlangıç zamanı ilk doz, 2 ay sonra ikinci doz ve ikinci dozdan 5 ay ya da 6 ay sonra üçüncü doz şeklinde uygulama yapılır.

Hepatit B Aşısı Kimlere Yapılır?

Sağlık personellerine

Hepatit B hastası ile birlikte yaşayan veya cinsel temasta bulunacak olan kişilere

Genç yetişkinlere

Bütün bebeklere ve çocuklara

Korunmasız cinsel ilişki yaşayan kişilere

Hemodiyaliz hastalarına

Hapiste bulunan mahkumlara

60 yaş altında olan şeker hastalarına

Kronik karaciğer ve böbrek hastalarına

Birden fazla cinsel partneri bulunan kişilere

Enjeksiyon yolunu kullanarak uyuşturucu kullanan kişilere

HIV enfeksiyonu bulunan kişilere

Hemofili hastalarında

Bir takım hastalıkları nedeni ile devamlı kan nakli olmak zorunda olan kişilere

Damar yolu ile ilaç kullanan kişilere

Çok sık seyahat eden kişilere

Diş doktorlarına



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