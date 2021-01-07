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07.01.2021 - 18:01 |

Hepatit C Belirtileri Nelerdir? Hepatit C Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hepatit hastalığı önemli olan ve ciddiye alınması gereken hastalıklar arasında yer almaktadır. Hepatit hastalıkları arasında belirgin olan hastalık arasında da hepatit c hastalığı yer almaktadır. Hepatit c hastalığında pek çok tanı kriteri ve tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Hepatit c hastalığı çeşitli platformlardan araştırılmaktadır. Peki, hepatit c belirtileri nelerdir? Hepatit c tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte hepatit c hastalığına dair tüm bilgiler.

Hepatit C Belirtileri Nelerdir? Hepatit C Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Hepatit c hastalığı bir karaciğer hastalığı olarak adlandırılır. Bu hastalık önemli bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Yaşam boyu süren belirtileri yer almaktadır. Hepatit C hastalığı HCV enfeksiyonu nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık genellikle kan yolu ile bulaşan bir tür hastalıktır.

Hepatit C Belirtileri Nelerdir?

1) Mide Bulantısı ve Kusma

Mide bulantısı ve kusma birçok hastalığın belirtisi olarak görülse de hepatit c hastalığında da belirtiler görülmektedir. Hepatit c hastalığında mide bulantısı ve kusma görülmektedir. Mide bulantısı sık sık ortaya çıkar. Özellikle sabahları daha da fazla kendini göstermektedir.

2) Karın Ağrısı

Karın ağrısı hepatit c hastalığında görülen bir diğer belirtidir. Hepatit C hastalığı ile ilgili yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Karın ağrısı bu hastalıkta kendini gösteren belirtileri arasındadır. Pek çok hepatit c hastalarında karın ağrısı mutlaka görülmektedir.

3) Sarılık

Hepatit c hastalığında görülen bir diğer belirti ise sarılık hastalığıdır. Sarılık pek çok kez ortaya çıkmaktadır. Kişinin teni tamamen sarı renge bürünmektedir. Özellikle küçük yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir.

4) İştahsızlık

Hepatit c hastalığında iştahsızlık yaşanmaktadır. İştahsızlık en belirgin hepatit c belirtileri arasındadır. Bundan dolayı bu uzun süreli olabilir. İştahsızlık şikayeti yaşayan kişiler de öğünlerde aksama da yaşanmaktadır.

Hepatit C Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hepatit C tanısı oldukça kolaydır. Birkaç kan testi ile birlikte hepatit c hastalığı kolayca tespit edilmektedir. Bu hastalık kan yolu ile bulaştığından dolayı bir takım kan testleri yapılır. 2 kan testi kullanarak bu hastalık teşhis edilmektedir. Bu test ise antikor ve pcr testidir. Hepatit c hastalığının tanısı 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Yapılan testlerin sonuçları hastaya iletilerek bilgilendirilir.

Karaciğer fonksiyon testleri de yine bu hastalığın tanısında kullanılmaktadır. Ayrıca ileri ki tektiklerde karaciğer için bir takım ultrason testleri de yine istenmektedir. Hepatit c hastalığının tedavi seçenekleri şu şekildedir;

1) İlaç Tedavisi

Dünya sağlık örgütü tarafından da onaylanmış bir ilaç olan hepatit c ilacı hastaya anında tesir etmektedir. Ülkemizde de uzun yıllar boyunca kullanılan bir ilaçtır. İlaçların düzenli olarak kullanılması durumunda tüm fonksiyonlar ortadan kalkar. Hasta kendini daha iyi hisseder. Kullanılan bir ya da iki tablet ilaç ile birlikte hepatit c tedavisi tamamlanır.

2) Karaciğer Nakli

Karaciğer nakli bu hastalığın tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. İlerlemiş hepatit c hastalığında hastalarda karaciğer yetmezliği ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı hastalarda karaciğer nakli yapılması gerekir. Karaciğer nakli ile hasta eski sağlığına kavuşmaktadır.

Hepatit C Nedenleri Nelerdir?

Hepatit c hastalığı pek çok nedene bağlı olarak gelişmektedir. Hepatit c hastalığının en önemli nedenleri arasında kan yolu ile bulaşmasıdır. Özellikle cinsel birliktelik sonucunda hepatit c bulaşabilmektedir. Hepatit c doğrudan karaciğeri etkileyen bir durumdur. Hepatit c hastalığı birçok kişiyi etkiler. Bu durumda kan yolu ile hastaya bulaşır.

Ortak diş fırçası kullanımı da yine bu hastalığın yayılmasını sağlar. Bir annede hepatit c bulunuyorsa ve gebelik döneminde bu durum yer alıyorsa, hepatit c bebeğe de bulaşabilir.

 

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