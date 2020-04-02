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02.04.2020 - 17:14 |

Hermest Clinic Saç Ekimi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenleri Açıkladı

Türkiye’nin önde gelen saç ekim merkezleri arasında gösterilen Hermest Clinic, saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

Hermest Clinic Saç Ekimi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenleri Açıkladı

“Saç ekimi işlemi kadar saç ekimi sonrası süreci de önemli"

Klinik yetkilileri “sadece iyi bir saç ekimi yeterli değildir. Saç ekimi yaptıran kişinin de saçlarına saç ekimi sonrası dikkat etmesi gerekir” diyerek saç ekimi sonrasında bakımın ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne sergiledi.

 Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler 

İlk yıkama yapılana kadar olan ki ilk 3 gün çok önemli bir süreçtir. Bu süre zarfında ekim yapılan bölgeye kesinlikle hiçbir şey değmemesi gerekir. Saç ekimi sonrasında aşağıdaki süreçlere dikkat edilmesi uzmanlar tarafından önemle vurgulanmaktadır.

  • Şapka; Saç ekiminden dolayı oluşan ilk günlerdeki görüntüyü kamufle etmeye çalışmak çok sık yapılan bir hatadır. Kesinlikle şapka ya da bere gibi şeyler takmamak gerekir. 4.haftadan sonra kullanılması tavsiye edilir.
  • Giyim; İlk 10 gün boyunca saçların kıyafet değişiminde zarar görmemesi için fermuarlı ya da düğmeli giysiler giyilmesi gerekir. 10.günden sonra arzu edilen kıyafetler gönül rahatlığı ile giyile bilinir.
  • Yatış pozisyonu; Ekim yapılan alanın zarar görmemesi için saç olan bölgenin bir yerlere çarpmaması vurmaması ve sürtmemesi gerekir. Özellikle en çok dikkat edilmesi gereken nokta uyurken sırt üstü uyulmasıdır. İlk 3 gün çok önemli bu günlerde özellikle çok dikkat edilmesi gerekir. 14.günden sonra dilenildiği yatış pozisyonunda yatıla bilinir.
  • Saç yıkama; İlk 10 gün çok önemli bir süreç. İlk 3 gün yıkama yapılmaması gerekir. 3. Ve 10. Gün arasında yıkamalar çok yumuşak masajdan başlayarak gün gün masaj kuvveti arttırılarak saç yıkama yapılmalıdır. 10. Gün tamamlandığında saç ekilen bölgede hiçbir kabuklanma kalmaması gerekir. Kabuklanma kalması takdirde saçlara zarar verir hatta saç derisinde ciddi tahribatlara sebep olabilmektedir.
  • Spor; İlk 30 gün boyunca kan basıncını yükseltecek ağırlık kaldırma ya da koşu gibi sportif aktivitelerden uzak durulması gerekir. İlerleyen süreçlerde düşük tempolu kişiyi zorlamayacak aktiviteler yapıla bilinir.
  • Cinsellik; Spor aktiviteleri gibi cinsel ilişkiye girmek de kan basıncını arttırmaktadır. Bu sebeple 30 gün boyunca cinsel ilişkiye girmemek gerekir.
  • Sıcaklık; Güneş, solaryum, sauna ve hamam gibi terlemeye sebepl olacak ortamlardan uzak durulması gerekir.
  • Kuaför; ilk 15 gün sonra saçlar traş makinası kullanmamak şartı ile kesilebilir. 30 gün sonra saçlar istenildiği gibi traş makinesi ile de kesilebilir. 60 gün boyunca saçların sıfır kestirilmemesi gerekir.
  • Seyahat; Ekim bölgesinin temas etmemesi haricinde seyahatin bir sakıncası yoktur. Yolculuk yapacak kişilerin başlarının başlık kısmına temas etmemesi için boyunluk kullanmaları gerekir.
  • Alkol ve sigara; saç ekimi öncesinde de sonrasında da alkol kullanılmaması önerilmektedir.

Saç ekimi sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Saç ekim sürecine saç ekimi sonrasında beslenme alışkanlıkları da çok önemlidir. Tüketilen besinlerde bulunan vitamin ve minareller saçların gelişme sürecini etkilemektedir. Birçok kişi saç ekiminden sonra sadece alınan takviye vitaminlerin yeterli olduğunu düşünse de daha fazla etki alabilmek için saç ekimi sonrası süreci doğal yöntemlerle de desteklenmesi tavsiye edilir.

B7 vitamini: B7 vitaminleri, saç derisi ve köküne oksijen ve besin maddesi taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına da yardımcı olur. Başta karaciğer ve böbrek olmak üzere et, tavuk ve balık gibi hayvansal gıdalar başta olmak üzere baklagiller, tam tahıllar, portakal, limon ve ıspanak brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunmaktadır.

Çinko: Yağ dengesini sağlayarak saçların uzamasına ve kendini onarmasına katkı sağlar. kuruyemiş, kırmızı et, balık, fasulye, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, tam tahıllı gevrekler, ıspanak, nohut, kuru fasulye, bezelye şeklinde sıralanabilir. Bunun dışında; kakao, pişmiş tavuk, kefir ya da yoğurt, kabak çekirdeği, istiridye, sığır eti, yağsız kıyma, pişmiş yengeç, pişmiş ıstakoz, ceviz, kavrulmuş yer fıstığı, pişmiş yabani pirinç gibi yiyeceklerin içerisinde de çinko yer almaktadır.

Demir içeren gıdalar: Kırmızı kan hücrelerinin vücuttaki hücrelere oksijen taşımasına yardımcı olur. Tüm vücut fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağladığı gibi saçların da uzamasına katkısı büyüktür. Aynı zamanda demir eksikliği kansızlığa sebep olur ve bu da saç dökülmesinin en temel sebebi olarak bilinir. Kırmızı et ve sakat et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller ve kuruyemişlerde demir bulunmaktadır. Emilimi daha fazla olan başta sakatet olmak üzere kırmızı et demir alımı konusunda daha fazla sağlamaktadır.

A vitamini: Saçların nemlenmesini sağlayan sebumun üretilmesini sağlar. Eksikliğinde saçlarda kepeklenme de görülmektedir. Fazla A vitamini alınması saç dökülmesine sebep olmaktadır. Balıklar, böbrek ve karaciğer başta olmak üzere sakatatlar, yumurta, kabuklu deniz ürünleri, kayısı, havuç, mango, portakal ve ıspanakta bulunmaktadır.

C vitamini: Saçların güçlenmesini ve parlak görünmesini sağlayan kalojen üretimini artmasını sağlar. Limon, portakal, greyfurt, maydanoz, kavun, kırmızı biber, soğan, taze fasulye ve bezelye gibi meyve ve sebzelerde C vitamini bulunmaktadır.

E vitamini içeren gıdalar: Saçların kırılmasını ve dökülmesini engeller. Balık, et, yumurta, kuruyemişler, zeytinyağı, ıspanak marul gibi yeşil sebzeler, muz, kivi ve avokadoda e vitamini bulunmaktadır.

Saç ekimi sonrası saç dökülmesi durumu

Saç ekimi işleminde saçların alımı ve ekilmesi yapılan bölgelerde bir travmaya sebebiyet vermektedir. Bu travma sebebi ile vücut kendini savunmak amacıyla telogen (uyku) fazına geçmektedir. Bu travma sebebi ile saç ekimi yaptıran neredeyse herkeste ilk 5 ay içerisinde saçlar çıkıp dökülebildiği gözlemlenmiştir. Saçlar gürleşip birden dökülebilir bu çok olağan ve beklenilen  bir süreçtir bu sebeple panik yapılmasını gerektirecek bir durum değildir. Bu yavaşça ya da aniden dökülmeler bazen tüm bölgede homojen şekilde dökülürken bazen de sadece parça parça dökülebilir.  Genellikle bir çok kişide 5.aydan sonra saç dökülmesi ayların ilerlemesi ile azalmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. 8.ay ile 12.ay arasında saç ekimini nihai sonucuna ulaşılmaktadır.  Bu 8.ay ile 12.ayda saçlar gür ve daha kalın olarak çıkmakta.

Saç ekimi sonrası hayal kırıklığı sebepleri

Beklentilerin çok yüksek olması hayal kırıklıkların en büyük sebebi olmaktadır. Saç açıklığı çok fazla olan kişilerde tek seansta tüm açıklığı kapattırma arzusu maalesef gerçekle örtüşmeyince hayal kırıklıkları oluşuyor. Özellikle tecrübeli uygulamacılar tarafından kişilerin saç tipine uygun olmayan uygulamalardan kaçınılmalıdır, aksi halde saç ekimi sonrasında da kişi tabi ki de memnun olmuyor. Bu sebeple beklentilerin de vaadlerin de gerçekçi olması gerekir.

En iyi saç ekimi sonucu için altın değerinde tavsiyeler

Hermest Clinic, saç ekimi sürecinin çok önemli olduğunu ama saç ekimi yaptıran kişinin de saç ekiminden sonrasındaki süreçte dikkat etmesi gerektiğini önemle vurguluyor. Saç ekimi yapan uzman kadar yaptıran kişinin de saçlarına dikkat etmesi çok önemli. Buna saç ekimi sonrası dikkat edilecek davranışlar ve besinler haricinde bireysel motivasyonun da yüksek olması önem göstermektedir. Saç ekimi sonrası tüm süreç boyunca saç ekimi ile ilgili; kulaktan dolma ya da yetkin olmayan kaynaklar ve kişilerin bilgilerine danışmak yerine ekim yaptırılan klinik ile irtibata geçilmesi gerekir.

 

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