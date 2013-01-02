Hiperemezis Gravidarum nedir?

Hamile Cambridge Düşesi Kate Middleton kaldırıldığı King Edward VII Hastanesi’nde ağır mide bulantısı şikayeti olduğunu belirtmişti. Peki, bu durum tam olarak nedir ve neden kaynaklanır?



Hiperemezis gravidarum, hamilelik esnasında ağır sabah bulantısı ile kendini gösteren nadir bir sağlık sorunudur.



Kusmanın şiddetine bağlı olarak kilo kaybına, dehidrasyona ve kanda veya idrarda toksinlerin birikmesine yol açabilir.



1000 hamileden 3 tanesinde görülen bu sağlık sorunu kan kusmaya da sebep olabilir.



Aşırı mide bulantısı, tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı ve kalp çarpıntısı belirtileri arasındadır.



Damardan verilen sıvılar ve mide bulantısına karşı etkili tabletler ile tedavi edilir.



HG’nin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Teoriler hormonal değişiklikler üzerinde yoğunlaşmaktadır.



Çoğul gebeliklerde yaygın olan bu durum hamileliğin 8-12. haftalarında görülür.



Yapılan yeni araştırmalar genetik faktörlerin de etkili olabileceğini göstermektedir.



Semptomlar açlık, yorgunluk, demir içeren vitaminler, keskin kokular ve beslenmeye bağlı olarak artabilir.

