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14.11.2020 - 21:05 |

Hünnap Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Hünnap Meyvesi Neye İyi Gelir?

Hünnap meyvesi, sağlığa pek çok yararı ile tüketimi tercih edilen önemli besinler arasında. Hünnap ağacının bu değerli meyvesi çetin hava şartlarına karşı dayanıklılığı ile de biliniyor. İğdeye benzetilen koyu kırmızı renkteki hünnap meyvesine dair öğrenilmek istenenler hünnap faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Hünnap meyvesi neye iyi gelir? İşte, tüm detaylar.

Hünnap Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Hünnap Meyvesi Neye İyi Gelir?
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Hünnap ağacı dalları, kabukları ve tadı elmaya benzetilen meyveleriyle ülkemizde Ege ve Akdeniz sahil şeridinde göze çarpıyor. Hünnap meyvesi, bazı illerde çiğde ismi ile de bilinen bir meyve. Hünnap meyvesinin öne çıkan özelliklerinden birisi kendiliğinden çoğalarak, herhangi bir kültür çalışmasına gerek bırakmaması. Hünnap, meme kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı vücudun bağışıklık sistemini koruyor.

Hünnap Faydaları Nelerdir?

- Kan dolaşımının düzenli olmasına yardımcı olur.
- Düşük kalorisi ile zayıflamak isteyenler için tavsiye edilen bir meyvedir.
- Bağışıklık sistemini içeriğindeki A ve C vitaminleri ile güçlendirir.
- Hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.
- Cilt sağlığını koruyucu bir etkiye haizdir.
- Sinir sistemi fonksiyonlarına içeriğinde bulunan B3 vitamini ile yararlı olur.
- Antioksidan özelliği sayesinde karaciğer rahatsızlıklarının iyileşmesine katkıda bulunur.
- Sindirim sisteminin sağlıklı bir biçimde çalışmasına destek olur.
- Kemik ve kas gelişimi için faydalıdır.
- Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Yorgunluk ve halsizlik gibi hallerde vücuda zindelik verir.
- Doğal bir antidepresandır.
- Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı şifalı bir meyvedir.
- Kanı temizler ve toksik maddelerin vücuttan atılımına yardımcı olur.

Hünnap Nasıl Kullanılır?

Hünnap meyvesinin, beslenme uzmanlarının görüşleri doğrultusunda farklı kullanım şekilleri bulunmaktadır. Bu görüşlere göre hünnap meyvesi çiğ olarak tüketilebilir. Bir diğer tavsiye edilen tüketim şekli ise hünnap meyvesinden reçel yapılarak sabah kahvaltılarında yemektir. Hünnap meyvesinin çay şeklinde tüketimi de yaygındır. Hünnap meyvesi, yaş veya kurutulmuş bir halde ara öğünlerde yenilebilir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan mineraller içerdiğinden aşırı tüketimi ishal yapabileceğinden önerilmemektedir.

Hünnap Meyvesi Neye İyi Gelir?

Hünnap meyvesinin bağırsak sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasında da önemli katkıları olduğu bilinmektedir. İçeriğinde yer alan yüksek orandaki müsilajlı maddeler ile dışkının yumuşayarak daha rahat bir şekilde atılmasını sağlar. Bununla birlikte bol miktarda su içermesi, kabızlığın önlenmesinde etkin bir rol oynamasına ve tercih edilmesine yol açmaktadır. Suda kolaylıkla çözünebilen çeşitli mineralleri ve vitaminleri yapısında bulunduran hünnap meyvesi, aynı zamanda güçlü bir idrar sökücü olarak da kabul edilmektedir.

Hünnap Meyvesinin Zayıflamaya Katkısı Var mı?

Hünnap meyvesi, yüksek oranda su ile şişerek midede tokluk hissi oluşturan müsilaj maddelerini içerdiği için bağırsak hareketlerini bir hayli hızlandırır. Bağırsak hareketlerinin hızlanması ise zayıflamaya belirli ölçüde katkı sağlar. Bununla birlikte hünnap meyvesinin iştah açıcı özelliği de bulunmasından ötürü beslenme uzmanları diyet programlarında hünnap meyvesinden ziyade yapraklarına yer vermektedir.

Hünnap Meyvesinin Besin Değerleri

Düşük kalorili hünnap meyvesi, zengin bir lif, vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. 100 gram hünnap meyvesindeki besin değerleri:

- 79 Kcal Kalori
- 1 Mg Protein
- 0,2 Mg Yağ
- 0 Mg Kolesterol
- 3 Mg Sodyum
- 250 Mg Potasyum
- 20 Gram Karbonhidrat
- 10 Gram Elyaf
- Günlük Değerin %77'si oranında C Vitamini

Hünnap Meyvesi Nerelerde Bulunur?

Hünnap meyvesine dair bir diğer merak edilen nokta yetiştirildiği bölgelerdir. Türkiye'nin ılıman bölgeleri olan Marmara Bölgesi, Batı ve Güney Anadolu'da bol miktarda yetişmektedir. Günümüzde ülkemizin hemen her şehirde semt pazarlarında, manavlarda ve aktarlarda satılmaktadır. Olgunlaşma dönemi ise eylül ve ekim aylarıdır.

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