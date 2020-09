İlk gördüğümde çok heyecanlıydı..

Belki her şeyi doğru ifade edemiyordu ama sevdiği belliydi..

Kim bilir ne maceralardan, meşakkatli seyahatlerden sonra kendine sıcak bir yuva bulmuştu..

Oysa sıcak ve kuru havayı hiç sevmezdi.. Öksürür gibi olurdu.. O kuru hava içini gerginleştirirdi, nefes alamaz olur, çatlar gibi olurdu bedeni…

Birlikte şarkı söylediğimizde benim ruhuma bürünüyordu..Duyduğum o hüzünlü ses galiba aslında benim o andaki hayatımın bir yansımasıydı..

Çocuklarım doğduğunda sessiz bir gururla beni izledi oturduğu köşesinden..

Onu unuttuğumu hiç düşünmedi.

Onlarla tanıştı, aynı sevgiyi paylaştı..Çocukla çocuk oldu, eğlendi, birlikte eğlenceli şarkılar söylediler..

Ellerini tuttu, mutlu oldu.. Yaşlı cüssesiyle onlarla paylaştı her şeyini..

Cıvıl cıvıl bir ortamda adeta yeniden doğmuş gibiydi..

Sonra…

Sonra işler bozuldu..

Kimseler elini tutmaz oldu..Kara rüzgarlar esti yamaçlarında..Korkuyla bekledi kocaman gözlerini açarak..

O ince eğlenceli tizler, kasvetli baslara dönüşüvermişti..

Gücü olsaydı elleriyle kollarıyla, dili olsaydı konuşarak derdi bir şeyler..

Bağırış çağırışları izledi uzaktan, gözyaşı bile bulamadı akıtacak..

Kendini başka bir evde buldu sıkıntıyla..Yalnız bir yatak odasında..Kapandı oraya, hiç konuşmadı..

Orada da yürüyemedi hayat..

Bir restoranda buldu kendini..

Gelen giden çoktu, yalnız değildi en azından..

Biliyorum, yine de gözleri her gün benim yolumu bekledi..

Görür görmez gülümsedi, bir tek ben fark ettim..

Gece yalnızken sessizce ağladığını bir tek ben duydum uzaklarda..

Sonrasında bir arkadaşımın yanına yerleşti..

Geçenlerde gördüm, iyiydi.. İyi bakılıyordu..Özen gösteriliyordu..

Asaleti anlaşılmıştı..

Etrafında çiçekler vardı.. Salonun en güzel yerindeydi..

Tüm gururuyla bana baktı..

Tuşlarına dokunduğumda anlattığı o hüzünlü melodi benim hayatımın parçasıydı..

Piyanom benim o…