Hayat aslında gördüğünüz algıladığınız şeylerden ibarettir..

Karanlık ürkütucü, aydınlık ferahlatıcı..

Ölüm korkuları geceleri hortlar..

Sabaha doğru kendilerini iyi hisseder hastalar..

Tam "oldum yaaa" dediğinde kapını çalar o musibet haberler..

Ve en beklenmez yerde gerçekleşir mucizeler..

İnsanamazsın uzun bir süre..

Rüya sanırsın uynanmamacasına..

"Bitti" dediğinde başlar hayat..

Başladığında bitmeyeceği gibi..

Bir yol görürsün kimsenin göremediği..

Götürür seni aşkın saklandığı ışığın içine..

Orda anlarsın aşk dediğinin ateşin etrafında dans etmek olduğunu..

Ama yine de dalarsın ona..

Pervane olursun etrafında yanmacasına..

Yakar.

İşte orada kül olursun kerem gibi yana yana..

Savrulursun kainatın sonsuzluğuna..

Işığının sonsuzluğunda varolmuş bir aşkın hikayesini yazarak ..