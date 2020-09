Ocakbaşının biraz uzağındaki masaya oturdular..

Öğlen sonrasıydı ve masalar boştu..

Siparişleri verdiler..

Tulum peyniri, çiğköfte, çoban salata, patlıcan salatası..

İki duble rakı..

Gözleri ağlamamak için direniyordu kadının, o yüzden kıpkırmızıydı..

Yaklaşan bir fırtınanın huzursuzluğu belirmişti tepelerde..

Yol yordam bilen garson gerekli servisi yaptıktan sonra uzak bir yerde oturup küçük televizyonundan eski Türk filmini izlemeye koyulmuştu..

“Bizim sevgimizi çaldılar” dedi ikisi birden..

“Varolan ve çok güzel olan, benzeri olmayan sevgimizi çaldılar..”

“sanki çevremizdeki her şey birden üzerimize üşüşüverdi ve kan emici vampirler gibi yapışıp üzerimize, sevgimizi çaldılar bedenimizden..”

İkisinden de aynı anda aynı ses çıkıyordu..

Kadın ağlıyordu, gözlerinde biriktirdiği kıpkırmızılığı sicim gibi akıtıyordu yanaklarına..

Kebapçı tenhaydı..

İki garson, üç komi kendi dünyalarındaydı..

Komiler iddiada, şef televizyonda diğeri ise cep telefonundaydı..

Kadınla adam cennet ve cehennemin arafında birbirlerine bakıyorlardı..

Boğazlarında bir yumruk oturmuştu adeta.

“Her şey göz göre göre oldu” dediler..

“Çiçeklerle dolu bahçemizin üzerinden geçerken paletler, direnemedik.. Çığlıklarımızı anlatamadık birbirimize, duyuramadık sağır kulaklarımıza..”

Uzun uzun konuştular herşeyi..

Birisi dinleseydi onları, farklı şeyleri birbirlerine anlattıklarını sanırdı, ama onlar ağızlarını her açtıklarında aslında tek bir kişi konuşuyor gibiydiler..

Bir tek ses çıkıyordu ve aynı şeyi söylüyordu..

“Çaldılar..”

Bir porsiyon adana ve birer duble daha rakı söylediler yaklaşan garsona..

Önlerindeki servisler değiştirilirken kadın lavaboya kalktı. İhtiyacı yoktu ama aynada kendini görüp, gözlerindeki kırmızılığın ne durumda olduğunu anlamalıydı..

Adamda ise boş ve anlamsız bir sürü soru arka arkaya gelmekteydi durmaksızın..

Karanlık bir yolun ilk anlarında olduğunu çoktan anlamıştı..

Ne kadar ayrı şeyler söylüyorlarmış gibi görünse de aslında ikisi de aynı şeyi anlatmaktaydı birbirlerine..

Sevgileri çalınmıştı.

Hırsızlar ise o kadar çoktu ki, çalınan hazinelerinin hepsini birden doyurabileceğini dahi anlayamıyorlardı o an..

Kadın lavabodan geldi, biraz olsun sakinleşmişti..

Garson durumun hafiften normalleştiğini kestirdiği an getirdi adanayı.

Bir çatal bile süremediler..

Dakikalarca birbirlerini gözlerine baktılar..

Dakikalarca, ayırmadan..

Adam hesabı istedi, bakmadı bile..Kartı verdi.

Yine birbirlerinin gözlerine bakarak, hiçbir şey konuşmadan kalktılar aynı anda..

Kapıya yöneldiler.

Çıktıklarında ince ince kar başlamıştı.

İkisi birden hatırladılar aynı anda.. İçeri girdiklerinde yazdı..

Çıktıklarında ise kar başlamıştı..

Gözlerini yine de ayıramadılar.

Elleri buluştu bir anda, ısındılar birbirlerinin avuçlarında.

Ayrılmışlardı.