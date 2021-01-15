Huzursuz bacak sendromu nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu, zaman zaman bacaklarda ortaya çıkan karıncalanma, uyuşma ya da huzursuzluk şeklinde tanımlanmaktadır. Genellikle hastalar tarafından tarifi zordur.

Huzursuz bacak sendromu nedir?

Huzursuz bacak sendromunun bir diğer adı Willis-Ekbom hastalığı olarak bilinmektedir. Hastalıkta kişi, kendisinde rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirme ihtiyacı duyar. Ortaya çıkan kontrol edilemeyen bir dürtüdür. Aslında bu durum kronik bir hareket bozukluğu olarak da tanımlanır. Bu rahatsızlık hissi, sendromu yaşayan kişinin hareket etmesi ile sonlanabilir.

Huzursuz bacak sendromu rahatsızlığı her yaştan insanda görülebilir. Fakat kötüleşmesi durumu ancak ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Uykuyu etkileyecek denli şiddetli boyutlara geldiğinde, ortaya daha ciddi sorunlar çıkabilir. Sendromdan kurtulmak için kişinin birkaç kişisel önlem alması yeterli olabilir. Bununla birlikte sendromun önüne geçebilmek için ilaç tedavisi de uygulanabilmektedir. Yine de ortaya böyle bir durum çıktığında, ilk olarak bir doktora danışılmalıdır.

Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir?

- Bacaklarda huzursuzluk hissi,

- Bacakları ve ayakları sürekli hareket ettirme ihtiyacı,

- Özellikle uykuya geçişte şiddetlenen ağrı ve rahatsızlık hissi,

- Ağrının ya da huzursuzluğun, kısa süreli bir hareketten sonra rahatlaması ya da azalması,

- Bacak kaslarında istemsiz şekilde seğirme.

- Kişi yukarıda sayılan belirtilerden herhangi birkaçını hissediyorsa, hastalığın erkenden tedavi edilebilmesi için bir doktora görünmesi iyi olacaktır.

Huzursuz bacak sendromu tedavi yöntemleri nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu tedavi edilmeden önce, bu hastalığa sebep olabilecek başka hastalıkların olup olmadığı araştırılmalıdır. Demir eksikliği ya da anemi gibi altta yatan başka hastalıklar var ise, öncelikle bu hastalıkların tedavisi gerçekleştirilir. Eğer ortada böyle hastalıklar yoksa sendromun tedavisi için genellikle sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, masaj, egzersiz ya da ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Gerektiği durumlarda fizik tedavi de önerilmektedir.

Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir?

Huzursuz bacak sendromu yaşandığında, kasların gevşetilmesi adına ılık bir banyo yapmak ve sıcak su ile bacaklara masaj yapmak faydalı olabilir. Yorgunluğun hastalığı şiddetlendirdiği bilinmektedir, bu yüzden kişi dinlenmesine özen göstermeli, rahat bir uyku ortamı oluşturmalıdır. Ayrıca bu dönemde kafein tüketimi de azaltılmalıdır.





