Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir, nasıl geçer? Bitkisel ve doğal çözüm yolları

Huzursuz bacak sendromu küçük yaştan olgun yaşlara kadar devam eden rahatsızlıklardan biridir. Uykuyu kaçıran ve uyku kalitesini düşüren bu rahatsızlık bitkisel yöntemler ile tedavi edilebilir hale gelmektedir. Huzursuz bacak sendromunu gidermek isteyen kişiler için önerilen tedavi yöntemleri kişiye iyi gelecek şekilde belirlenmiştir.



Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir?



Huzursuz bacak sendromunun giderilmesi için önerilen ilk tedavi yöntemi bacaklara yapılan soğuk komplekstir. Bacakların tamamına soğuk su ya da buz tutulması kasların ilk olarak gerilmesini daha sonra gevşemesini sağlar. Kas dokularının bu yöntem ile yumuşaması, bacakların rahatlamasına neden olur. Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişilerin en çok tercih ettikleri yöntemlerden biri olarak soğuk kompleks yöntemi bilinmektedir.



Huzursuz bacak sendromu nasıl geçer?



Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler için önerilen pek çok bitkisel tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu problemden tamamen kurtulmak isteyen kişiler ilk olarak soğutucu kremleri ve soğuk kompleks yöntemlerini denemektedir. Bu soğuk kompleks yöntemleri bacakların rahatlamasını sağlayarak kişiye derin bir uyku keyfi sunmaktadır. Bunun yanı sıra bitkisel yağlar ve elma sirkesi de kas dokularının gevşemesini sağlayan yöntemlerden biri olarak bilinmektedir. Bitkisel yağlar ile bacaklara yapılan masaj, bacakların tamamen gevşeyerek rahatlamasını sağlar.



Huzursuz bacak sendromu için bitkisel ve doğal çözüm yolları nelerdir?



Huzursuz bacak sendromu yaşayan kişiler için önerilen bitkisel yöntemler arasında çörek otu yağı, hindistancevizi yağı, elma sirkesi ile yapılan masajlar gelmektedir. Bunun yanı sıra yatmadan önce içilen papatya ve lavanta çayları da bacakların gevşemesini sağlayarak kasılmaları önler. Son zamanların yatmadan önce en çok tüketilmesi önerilen çaylarından biri olan nane çayı da bacaklar için serinletici etkisi ile bilinmektedir.



Huzursuz bacak sendromu belirtileri nelerdir?



Günümüzde yatmadan önce ve uyku esnasında yaşanılan problemlerden biri olarak bilinen huzursuz bacak sendromu, kişinin kaslarının gerilmesi ile meydana gelmektedir. Bacakların istemsiz olarak hareket ettirilmesi ve bacaklara gelen sıcaklık hissi bu sendromun en temel belirtileri arasında yer almaktadır. Bacakların sürekli hareket ettirilmesi ve yatak içerisinde soğuk bir bölge aranması bu durumun belirgin özelliklerinden biridir.