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29.11.2019 - 15:22 |

İç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

"Dahiliye hangi hastalıklara bakar" sorusu internette en çok araştırılanlar arasında. Genel adı iç hastalıkları da olsa dahiliye aslında bilmediğiniz birçok hastalığı da kapsıyor. Peki iç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

İç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları; pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlığıdır. Peki iç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? Dahiliye ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için haberimizi okuyabilirsiniz.

İç Hastalıkları (Dahiliye) nedir, neye bakar?

Yetişkin insanların iç organlarında yaşadığı sıkıntılarla ilgili teşhis ve tedavi hizmetinin verildiği bölümdür. Ayrıca hastalıklardan korunma konusunda bilinçlendirir ve başka şikayetler konusunda ilgili uzmana yönlendirme sağlar. Dahiliye bölümünde 15 yaş üzerindeki hastalara bakılır.

Hastanelerin genellikle en çok olarak başvurulan kliniklerinden olan iç hastalıkları bölümü, birçok hastanın hastalığa ilişkin başlangıç belirtileri ile başvurduğu klinik olması nedeniyle çok önemlidir.

İç hastalıkları; üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

İç hastalıkları alt özellikleri arasında alerji ve immünoloji, kardiyoloji (kalp hastalıkları), endokrinoloji (hormon hastalıkları), hematoloji (kan hastalıkları), bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji (bağırsak hastalıkları), nefroloji (böbrek hastalıkları), onkoloji (kanser), pulmonoloji akciğer hastalıkları) ve romatekoloji (artrit ve kas-iskelet sistemi hastalıkları) bulunmaktadır.

Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

– Grip
– Zatürre
– Bronşit
– Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
– Astım
– KOAH
– Hipertansiyon
– Kalp ritim bozuklukları
– Kalp yetmezliği
– Koroner kalp hastalıkları
– Diyabet
– Guatr
– Ağız kuruluğu
– Ülser
– Gastrit
– Mide ekşimesi
– Öksürük
– Karaciğer hastalıkları
– Safra kesesi hastalıkları
– Böbrek hastalıkları
– Karın ağrısı
– Kabızlık
– İshal
– Spastik kolon (sinirsel kolit)
– Kansızlık
– Hemofili
– Troit hastalıkları
– Obezite
– Kolesterol ve trigliserit yüksekliği
– Gut hastalığı
– Ateşli eklem romatizması
– Osteoporoz
– İdrar yolu hastalıkları
– Baş dönmesi
– Baş ağrısı
– Migren
– Hepatit
– Akdeniz anemisi
– Kistler
– Alerjiler
– Sürekli hapşırma
– Kanser

Dahiliye bölümünden nasıl randevu alınır?

Dahiliye (İç Hastalıklar) bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS)  sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

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