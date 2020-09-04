İdil İsminin Anlamı Nedir? İdil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İdil kökeni Yunancadan gelen ve Türkiye'de yerleşik olarak uzun yıllardır kullanılan güzel bir isimdir. Özellikle birden fazla anlamı olması ile beraber en sevilen isimler içerisinde yer almaktadır. Kız çocuklar için kullanılan bu isminin rengi ise pembedir.



İdil Ne Demek?



İdil ismi kız çocukları adına hem okunuşu hem de samimi anlamları üzerinde en çok sevilen bir addır.



- Kır hayatını konu edinmiş olan yazı ya da şiir; aşk hakkında.

- Şairane ve küçük resim.

- İçten ve samimi, saf bir aşk.



Böylece duygu dolu ve oldukça hoş anlamları ile beraber, İdil ismi son dönemlerin en popüler adları içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Yunancada sözlük anlamı olarak da kullanılan bu isim, Türkçede daha çok ad olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yumuşak ve hoş okunuşu üzerinde naif karşılığı ile beraber kız çocukları adına sevilen isimlerden biridir.



İdil İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Minik yavruları için internet üzerinden isim arayan birçok ebeveyn mutlaka İdil ismi ile karşı karşıya gelmektedir. Bu yüzden en çok merak edilen konular içerisinde anlamı ile beraber Kur'an'da geçip geçmediğidir. İdil ismi Kur'an'da yer almamaktadır.



Özellikle Türkçe karşılığı olarak oldukça içten ve hoş anlamları ile beraber, bunu artı olarak okunuşu nedeniyle sevilen bir isim şeklinde öne çıkıyor. İdil ismini ayrıca başka isimlerle bir araya getirebilir veya tek başına kullanabilirsiniz. Ancak kulağa hoş gelen telaffuzu sebebiyle tek başına kullanmak daha özel bir etki yaratmaktadır.