Karpuzu, genellikle beyaz peynir ile birlikte servis ederiz. Aslında, hellim peyniri de karpuza çok yakışıyor. Bu tarifte; üzerine naneli ve fesleğenli, çok ferahlatıcı ve oldukça aromatik bir sos da hazırlayacağız. Hepsi bir araya geldiğinde çok şık görünen, nefis bir lezzete dönüşecek.

Hellim peynirli ve karpuzlu salatanın yapımı oldukça pratik, ayrıca çok az malzemeye ihtiyacınız olacak.

Karpuz mevsimi geldiğinde, kalabalık sofralarda şık bir sunum için tercih edebileceğiniz bu lezzetli salatanın nasıl yapıldığını merak ediyorsanız, malzemelere bakarak başlayalım…

Malzemeler

250 gram Hellim Peyniri

5-6 ince dilim Karpuz

5 adet dalında Cherry Domates

1 diş Sarımsak

1/2 bardak Felseğen

1/2 bardaktan biraz az Nane

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Nasıl Yapılır?

Fesleğen, nane, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi rondodan geçirin bir sos elde edin.

Elde ettiğiniz sosun birazını domateslerin üzerine yayın ve kızgın ızgara tavasında domateslerini 4-5 dakika pişirin. Kenara alın.

Aynı tavada üzerine yine sos sürdüğünüz dilimli hellimleri pişirin. Her bir yüzü için 45 saniye yeterli olacaktır.

Hellimleri dilimlediğiniz karpuzların üzerie koyun. Domatesleri de tabağa alın, kalan sostan üzerine geçirin. Afiyet olsun!