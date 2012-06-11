İdrar yolu enfeksiyonu erken doğum riskine yol açıyor

İdrar yolu enfeksiyonlarına dikkat edilmeli

Kadınlarda sık rastlanan idrar yolu enfeksiyonunun, bebek ölümlerinin en önemli nedeni olan erken doğuma neden olabildiği bildirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Başak Yıldırım, 37 haftanın altındaki sürede meydana gelen doğumların ”erken doğum” olarak tanımlandığını belirtti.

Bebek ölümlerinin de en önemli nedenlerinden birinin erken doğum olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ”Erken doğum bebeklerinde gelişme ve zeka geriliği yaşanabiliyor. Bunun yanı sıra bağırsaklar gelişmediği için bebekler beslenemiyor ve bağırsaklarda kopmalar, yırtılmalar meydana gelebiliyor. Bir de akciğerin tam gelişememesi durumu var ki bu durum erken doğumlarda görülen ölümlerin en büyük nedenlerinden biri” dedi.

Doç.Dr. Yıldırım, bebek ölümlerinin önlenmesi açısından erken doğum oranının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Erken doğuma neden olan birçok risk faktörünün bulunduğunu, kadınlarda sıkça rastlanan idrar yolu enfeksiyonunun da bunlar arasında yer aldığını bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

”İdrar yolu enfeksiyonları nedeniyle salgılanan bazı maddeler, erken doğuma neden olabiliyor. Onun için idrar yolu enfeksiyonlarını hemen tedavi ediyoruz. Böylelikle erken doğumu engellemiş oluyoruz. Erken doğum tehdidine neden olan bir diğer faktör de çoğul gebeliklerdir. Burada rahim fazla miktarda gerildiğinden sancılar erken başlayabilir. Rahim suyunun fazla olduğu vakalarda da benzer mekanizma ile doğum vaktinden önce gerçekleşebilir.”

Başak Yıldırım, erken doğum riskinin önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, ”Halen kadın doğum dünyasının en önemli sorunlarından birisi, erken doğumlar. Bunun çözümlenmesi için çok büyük bir camia çalışıyor, ama çok başarılı olunmuş değil. Çünkü doğum eylemi başladıktan sonra durdurmak elimizde bulunan ilaçlarla mümkün değil. Doğum eylemini elimizdeki ilaçlarla 3 güne kadar erteleyebiliyoruz” dedi.