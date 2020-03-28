İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşiyor

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün kazançlı olabilecek işler yapabilir ve başkalarından destek bulabilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda Venüs ile birleşirken hayatın pozitif yönlerine daha çok yönelebilirsiniz. Aşkta ve arkadaşlıklarda daha mutlu olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün düşüncelerinizi toparlamaya bakmalısınız. Maddi konular ve ihtiyaçlar üzerinde daha kararsız kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ya da gelecek yönünde düşünmek için uygun koşullar var. Kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hedeflerinize oldukça odaklısınız ve dikkat çekebilirsiniz. Ancak yaklaşımınızda biraz daha esnek olmayı da unutmayın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi geliştirmek adına çok şey yapabilirsiniz. Eğitsel işler ve uzaklarla görüşmeler dikkat çekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Başkalarından destek bulabileceğiniz bir gündesiniz. Ortaklaşa bir konuda ya da eşinizle ilgili bir uğraşı içinde yapabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Karşılıklı konularda ve ilişkilerinizde daha istikrarlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Olumlu duygular üzerine odaklanmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün daha pratik ve sabırlı olmanız gerekebilir. İşle ya da beraber çalıştığınız kişilerle daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hayatın güzel yönlerine daha çok zaman ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak mutlu edecek.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde ya da ailevi konularda daha olumlu koşullar ve destekler söz konusu. Ancak biraz daha esnek olmaya da özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku