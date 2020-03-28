İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşiyor
Haftanın en dikkat çekici olayı kuşkusuz 30 Mart’ta Mars’ın Saka burcuna geçişi. Saka insanları, grupları ve geleceğe yönelik ümitlerimizi anlatan burçtur. İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşiyor olması bu dönemde içinden geçtiğimiz zor dönemi aşmak için büyük bir gayret göstereceğimizi anlatıyor. Koşullar kısıtlayıcı ve yorucu olabilir. Ancak iyimserliğimizi kaybetmemeliyiz. 3 Nisan’da İkizler burcuna ilerleyecek olan Venüs, sohbetlere, görüşmelere hareketlilik getirebilir. Aşkta hareketlenme ancak çift düşünceler ve kararsızlıklar da gündeme geliyor.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
29 Mart Pazar
Size daha çok hareket ve değişiklik getiren konulara yönelebilirsiniz.
30 Mart Pazartesi
Yaratıcı yönlerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Yeni haberler var.
31 Mart Salı
Bugün biraz daha sakin olmak ve fiziksel açıdan risk oluşturabilecek şeylere dikkat etmek gerekiyor.
1 Nisan Çarşamba
Güven arayışındayız. Duygusal açıdan sevdiklerimize daha çok odaklanabiliriz.
2 Nisan Perşembe
Olaylara biraz daha gerçekçi bakmak gerekiyor. Abartılı tepkiler içinde olabiliriz.
3 Nisan Cuma
Şahsi konularda tartışmaya girmemek ve daha sakin kalabilmek önemli.
4 Nisan Cumartesi
Duygularımızı daha çok paylaşabiliriz. Sohbetler ve arkadaşlıklar daha eğlenceli olabilir.