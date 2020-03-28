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28.03.2020 - 00:00 |

İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşiyor

İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşiyor

Haftanın en dikkat çekici olayı kuşkusuz 30 Mart’ta Mars’ın Saka burcuna geçişi. Saka insanları, grupları ve geleceğe yönelik ümitlerimizi anlatan burçtur. İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşiyor olması bu dönemde içinden geçtiğimiz zor dönemi aşmak için büyük bir gayret göstereceğimizi anlatıyor. Koşullar kısıtlayıcı ve yorucu olabilir. Ancak iyimserliğimizi kaybetmemeliyiz. 3 Nisan’da İkizler burcuna ilerleyecek olan Venüs, sohbetlere, görüşmelere hareketlilik getirebilir. Aşkta hareketlenme ancak çift düşünceler ve kararsızlıklar da gündeme geliyor.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

29 Mart Pazar

Size daha çok hareket ve değişiklik getiren konulara yönelebilirsiniz.

30 Mart Pazartesi

Yaratıcı yönlerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Yeni haberler var.

31 Mart Salı

Bugün biraz daha sakin olmak ve fiziksel açıdan risk oluşturabilecek şeylere dikkat etmek gerekiyor.

1 Nisan Çarşamba

Güven arayışındayız. Duygusal açıdan sevdiklerimize daha çok odaklanabiliriz.

2 Nisan Perşembe

Olaylara biraz daha gerçekçi bakmak gerekiyor. Abartılı tepkiler içinde olabiliriz.

3 Nisan Cuma

Şahsi konularda tartışmaya girmemek ve daha sakin kalabilmek önemli.

4 Nisan Cumartesi

Duygularımızı daha çok paylaşabiliriz. Sohbetler ve arkadaşlıklar daha eğlenceli olabilir.

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Bugün

Bugün kazançlı olabilecek işler yapabilir ve başkalarından destek bulabilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda Venüs ile birleşirken hayatın pozitif yönlerine daha çok yönelebilirsiniz. Aşkta ve arkadaşlıklarda daha mutlu olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün düşüncelerinizi toparlamaya bakmalısınız. Maddi konular ve ihtiyaçlar üzerinde daha kararsız kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ya da gelecek yönünde düşünmek için uygun koşullar var. Kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hedeflerinize oldukça odaklısınız ve dikkat çekebilirsiniz. Ancak yaklaşımınızda biraz daha esnek olmayı da unutmayın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi geliştirmek adına çok şey yapabilirsiniz. Eğitsel işler ve uzaklarla görüşmeler dikkat çekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Başkalarından destek bulabileceğiniz bir gündesiniz. Ortaklaşa bir konuda ya da eşinizle ilgili bir uğraşı içinde yapabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

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Bugün

Karşılıklı konularda ve ilişkilerinizde daha istikrarlı olabileceğiniz bir gündesiniz. Olumlu duygular üzerine odaklanmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün daha pratik ve sabırlı olmanız gerekebilir. İşle ya da beraber çalıştığınız kişilerle daha çok ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatın güzel yönlerine daha çok zaman ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak mutlu edecek.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde ya da ailevi konularda daha olumlu koşullar ve destekler söz konusu. Ancak biraz daha esnek olmaya da özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizdekiler, kardeşler ya da komşularla daha olumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Düşüncelerinizde yaratıcı olmak daha kolay.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

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