İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir? İleri Derece Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri

Yaşla veya travmayı takiben, boynun omurlar arası diskleri deforme olabilir. Omurlar arasından geçen ve omurilikten çıkan sinirler daha sonra sıkıştırılır. Buna boyun fıtığı denir.



İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir?



Fıtıklaşmış disk çoğu zaman aniden ortaya çıkar. Disk hastalığıyla, yani iki omur arasında bulunan bir diskin ilerleyici bir dejenerasyonu ile bağlantılıdır, bu da kırılır ve içeriğinin arkasından veya yandan dışarı çıkmasına izin verir.



Her omur arasında, amortisör görevi gören jelatinimsi bir yastık bulunur. Şoku emmek ve omurganın normal hareketine izin vermek için var. Ayrıca kemiklerin birbirine sürtünmesini veya çarpmasını önler. Disklerden biri aşınırsa, içerdiği jelatinimsi çekirdeğin kenarlardan itildiği noktaya kadar yavaş yavaş sarkar ve bir çıkıntı (veya çıkıntı) oluşturur. Fıtık, bu çıkıntı arttığında veya çatladığında ortaya çıkar.

Servikobrakiyal nevralji, omuza ve / veya kola, bazen parmaklara yayılan keskin bir ağrı

kolda karıncalanma ve his kaybı

Kas güçsüzlüğü, örneğin nesneleri uzun süre tutmayı zorlaştırır.

Bu semptomlar genellikle vücudun sadece bir tarafını etkiler, ancak diskin şiddetli dejenerasyonu olduğunda iki taraflı da olabilir ve aynı anda sağ ve sol taraftaki sinir köklerinin sıkışmasına neden olur.

İlerlemiş Boyun Fıtığının Sebepleri Nelerdir?



İlerleyen yaşla birlikte omurganın diskleri esnekliğini ve elastikiyetini kaybedebilir. Diskleri çevreleyen bağlar kırılgan hale gelir ve daha kolay yırtılır. Fıtıklaşmış bir disk varlığında, çevredeki omurilik sinirlerine (radikülopati) veya omuriliğe (miyelopati) baskı uygulanıp ağrılı semptomlara neden olabilir.



Genellikle sinir köklerinizin bir servikal bozukluktan dolayı tahriş olduğuna dair ilk işaret kollarınızda ve boynunuzda ağrıdır.



Kol kaslarında uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gibi belirtiler daha ciddi bir soruna işaret edebilir.



Bel fıtığı olan hastalar çoğunlukla keskin, keskin ağrıdan şikayet ederler. Bazı durumlarda, hasta, sırtta başlayan ve etkilenen sinir tarafından sağlanan bacağa kadar uzanan lokalize ağrı atakları yaşamış olabilir.



İlerlemiş Boyun Fıtığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Omurganın yaşlanması ve normal aşınması ve yıpranması fıtıklaşmış diskten şikayetçi olma riskini artırabilir. Fıtıklaşmış bir disk, tekrarlayan aktivitelerden veya omurgadaki bir yaralanmadan da kaynaklanabilir.



Ağrınızın, uyuşukluğunuzun, karıncalanmanın ve zayıflık belirtilerinin yerini belirtmek için bir diyagramı tamamlamanız istenebilir. Size bir röntgen veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) testi verilebilir.



Fıtıklaşmış bir diskin semptomları, egzersiz, ilaç tedavisi veya diğer cerrahi olmayan seçenekler gibi konservatif bakımla giderilebilir. Konservatif bakım etkili değilse, doktorunuz alternatif olarak ameliyat önerebilir. Cerrahi seçenekler arasında eklem replasmanı bulunur.



Spondilodez tedavi yöntemi; metal çubuklar ve vidalar gibi kemik greftleri ve enstrümantasyonla, bu cerrahi teknik iki veya daha fazla bitişik omuru birleştirir. Amaç, omurgayı stabilize etmek ve ağrıyı azaltmaktır.



Dekompresyon cerrahi yöntemi; bu teknik, omuriliğin basıncını azaltmak ve spinal stenoz nedeniyle karıncalanma ve güçsüzlük gibi semptomları hafifletmek için omurilik kanalını genişletmeyi içerir.

Yapay bir disk, omurgadan çıkarılan hasarlı bir diski değiştirerek hareketi ve esnekliği korumak için tasarlanmıştır.



İleri Derece Boyun Fıtığı Tedavisinde Komplikasyon Var mı?



Geçireceğiniz servikal artrodez, osteofitlerin sıkıştırdığı siniri serbest bırakarak, muzdarip olduğunuz ağrı ve nörolojik belirtileri tedavi etmeyi amaçlar. Ancak, operasyon beklenen faydayı sağlamaz.



Nedenini her zaman bilmesek de, iyi yapılmış bir cerrahi işleme rağmen ameliyattan önce yaşadığınız ağrı devam edebilir. Bu kalıcı ağrı geçici olabilir ve sinirin gerilmeye reaksiyonu ile açıklanabilir.