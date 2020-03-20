İlkbahar başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Güneş Koç burcuna geçerek ilkbaharı başlatıyor. Saka burcundaki Ay ile birlikte, bugün gelecek yönünde daha cesur ve umutlu davranabiliriz. Özgürlük istiyoruz. Yeni adımlar atmak, başlangıçlar içinde olmak bize iyimserlik getirmekte. Ancak bugünlerde henüz netleşmemiş ya da henüz tamamlanmamış durumlar da dikkat çekmekte.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerini daha iyi kullanmaya bakalım. Aceleci davranmayalım. Bu tutumumuz ilişkilerimize gerginlik ya da yanlış anlama getirebilir. Diğer yandan bugün yan yana gelen Mars ve Jüpiter oldukça hırslı ve mücadeleci olabileceğimizi de göstermekte. Askeri konularda dahi ilerleme ve büyüme eğilimi var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Baykuş Yeni bir bakış açısı gerekebilir. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.