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15.06.2020 - 12:40 |

İnce çizgiler ve kırışıklıklar arasındaki fark

Cilt yaşlandıkça doğal olarak nemi ve elastikiyeti kaybeder. Bu da ince çizgi ve kırışıklık problemlerine yol açabilir. Hepimiz yaşlanan cildi kucaklamak üzereyken, cildinize biraz bakım uygulamak ve bu süreçte yüzünüzdeki kırışıklıkların görünümünü azaltmak konusunda size yardımcı olur. İşte detaylar...

İnce çizgiler ve kırışıklıklar arasındaki fark
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Kırışıklıklar için en iyi yüz bakımı ve cilt bakım ürünlerinin gerçekten ne olduğunu merak ediyor musunuz? İnce çizgiler ve kırışıklıklar için en iyi yaşlanma karşıtı ipuçlarını öğrenmek için okumaya devam edin, böylece bunları cilt bakım rutininize en kısa sürede ekleyebilirsiniz. 

Muhtemelen kırışıklıkların ne olduğunu biliyorsunuz ve aynı kategoriye ince çizgileri de sokabilirsiniz. Ancak aralarında önemli farklılıkları var. 

İnce çizgiler nedir? 

Onları bebek kırışıklıklar olarak düşünün; henüz kırışıklık değiller ama olabilirler. Uzmanlara göre, aynı kasları her gün yüzünüzde tekrar tekrar kullandığınızda ince çizgiler oluşur.

Aynı kasların yıllarca kullanılmaya devam etmesiyle, bu ince çizgiler olgunlaşır ve kalıcı hale gelen derin kırışıklıklara dönüşür. Yani, ince çizgiler ve kırışıklıklar arasındaki fark, kırışıklıkların görünümünü daha belirgin ve daha yoğun olmasıdır.

Kırışıklıkları yönetin


Söylediğimiz gibi, cildinizin zamanla dolgunluğunu kaybetmesi ve zamanla daha ince ve kuru hale gelmesi normal ve doğaldır, bu yüzden bu problemleri fark ettiğiniz an harekete geçmelisiniz.

Doğal yaşlanma sürecini veya yaşlanan cilde genetik yatkınlığınızı kontrol edemeseniz de, yaşlanan cilde katkıda bulunan ve kırışıklıkları daha da kötüleştiren diğer çevresel faktörleri yönetebilirsiniz.

Uzmanlara göre, güneşe maruz kalma, sigara içmek ve hava kirliliği gibi etkenler cildinizi doğal olarak olduğundan daha hızlı yaşlandırabilir.

Cilt bakım rutinini ciddiye alın

Cilt bakım rutininiz ince çizgileri ve kırışıklıkları uzak tutmakta da büyük rol oynar. Yüzünüzdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü yönetmek için rutininize aşağıdaki yaşlanma karşıtı ipuçlarını ekleyin.

Hidrasyonu artırın

Yukarıda belirttiğimiz gibi, yaşlandıkça cilt doğal olarak nemi kaybeder, bu nedenle iyi bir yaşlanma karşıtı rutinin anahtarı kayıp olanı geri koymaktan geçer.

Cildinizin nem seviyesini en üst düzeye çıkarmak için serum ürünleri tercih edebilir ve bol su içebilirsiniz.

Duştan çıktıktan veya cildinizi temizlemeyi bitirdikten sonra, cildinizi mutlaka nemlendirin.

Göz çevresi

Göz çevrenizdeki cilt çok hassastır bu yüzden ekstra neme ihtiyaç duyar. Yaşınız veya cilt tipiniz ne olursa olsun, göz bölgesini nemli tutacak kaliteli bir göz kremine yatırım yapmayı düşünün.

Boynunuzu unutmayın!

Cildimizin bakımına o kadar odaklanırız ki, yaşlanma belirtilerini en çok gösteren yerlerden biri olan boynumuzu unuturuz. Boynunuz için yüzünüz için olana benzer bir cilt bakım rutini izleyin. Günlük olarak boynunuza ve göğsünüze bir nemlendirici ve SPF uygulayın.

En önemli adım: SPF!

Kırışıklıklar için en önemli çözüm? Tabii ki: SPF! Güneş koruması, güneş hasarı belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Anahtar, her gün, yağmurda veya parıldayan güneşin altında ve en az iki saatte bir, ayrıca yüzme veya terlemeden hemen sonra tekrar SPF içeren bir krem uygulamaktır.

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