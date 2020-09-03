İnci İsminin Anlamı Nedir? İnci Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İnci ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Bu sebeple Türkçeye başka dillerden geçmemiştir.



İnci Ne Demek?



Okunuş ve telaffuzda olarak kibar olduğu için anne ve babalar tarafından kız çocuklarına verilen bir isimdir. İnci, kıymetli olan anlamına gelir. İnci, büyük olmayan anlamına sahiptir.



İnci ismi yumuşak huylu olan ve agresif olmayan kişiler için kullanılan bir addır. İnci, diğer insanlara sevimli davranan ve kirli olmayan anlamına gelir. Güzel anlamlar içerdiğinden dolayı İnci ismi kız çocuklarına konulabilecek bir isimdir.



İnci genel olarak istiridyeye benzeyen deniz canlıları içinde bulunan taşın ismidir. Bu taş parlak ve değerlidir. İnci ismi de bu sebeple değerli anlamını taşır. Gerçek incinin bulunması çok kolay değildir fakat sahtelerine her yerde ulaşmak mümkündür. Çocuklara inci gibi değerli olduğunu hissettirmek için ad olarak kullanılabilir.



Türkiye'de çok beğenilerek kullanılan İnci ismi, küçük ve sevimli şeyleri tanımlarken kullanılır. Türkiye'de bu isme sahip 33892 kişi bulunur. Bu kişilerin çoğunluğu Ankara ve İstanbul'da yaşamaktadır. İnci ismine sahip kişiler en az Hakkari'de bulunur.



İnci Kur'an'da Geçiyor mu?



Çocuklarına isim arayan anne ve babalar için koyacakları ismin İslam'a uygun olması çok önemlidir. Bu sebeple beğenilen ismin Kur'an'da geçip geçmemesi önem arz eder. İslam'a uygun isim koymak her ebeveynin görevidir.



İnci ismi Kur'an'da geçmemesine rağmen güzel anlamlara sahip bir isimdir. İnci ismini çocuklara koymanın İslam açısından bir yükümlülüğü yoktur. İslami açıdan çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde İnci ismi yer almamaktadır. Anlamının güzelliğinden dolayı beğenildiği taktirde kız çocuklarına bu isim verilebilir.