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14.11.2020 - 21:08 |

İncirin Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? İncir Yaprağı Ve İncir Sütü Neye İyi Gelir?

Taze veya kurutulmuş olarak da yenebilen incir, nefis tadıyla en sevilen meyveler arasındadır. İncirin lezzetin yanı sıra birçok faydası vardır. İncir neye iyi gelir, incirin yararları nelerdir öğrenebilir, İncirin yararlarından sizde faydalanabilirsiniz. İncir hangi hastalıklara iyi gelir? İncirin Faydaları nelerdir? İncir yaprağı ve incir sütü neye iyi gelir sizler için detaylarıyla derledik.

İncirin Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? İncir Yaprağı Ve İncir Sütü Neye İyi Gelir?
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İncir, dutgiller ailesine mensup olup, dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilir. Fakat en fazla Türkiye’de yetiştirilmektedir. İçerisinde antioksidanlar, diyet lifi, vitamin ve mineraller bulunur.

İncirin Faydaları Nelerdir?

- İncirde bulunan ‌benzaldehit maddesi, kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını önler,
- Yüksek oranda vitamin, protein ve mineraller içermesi sayesinde hücre yenilenmesinde etkilidir,
- Vücudu zararlı olan bazı bakterilerden korur,
- Sindirimi, içerdiği liflerle kolay hale getirir ve bu özelliğiyle zararlı olan bakterilerin vücuda girmesini engeller,
- Çıbanın olgunlaşıp büyümesini ve basuru önler,
- Potasyum mineralleri sayesinde tansiyon dengesini korur ve bu sebeple kalp sağlığını olumlu etkiler,
- Tansiyonu düşürerek kalp krizi riskini azaltır,
- Ülser, gastrit ve reflü gibi hastalıklarda faydalıdır,
- Potasyum bakımından zengin olmasıyla kan basıncını düzene sokar,
- İçerdiği yüksek oranda fosfor ve kalsiyumla kemik ve dişlere iyi gelir,
- Müshil etkisi yaratarak kabızlığı giderir,
- Menopoz sonrasında oluşabilecek meme kanserini önler,
- Siğil oluşumuna engel olur,
- İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini koruyarak vücuda zararlı bileşenlerin girmesini engeller,
- Yüksek orandaki lif kaynağıyla mide hastalıklarına iyi gelir.
- İçindeki yüksek oranda potasyum ve magnezyum sayesinde, insülin salınımını dengede tutar ve diyabete iyi gelir.
- Osteoporoz, sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir,
- Kemikleri güçlendirmesi bakımından özellikle yaşlılar ve çocuklar için çok faydalıdır,
- Saçı besleyerek daha kısa sürede uzamasını sağlar,
- Lif içeriği sayesinde boşaltım sistemini tazeler,
- Varisli bölgenin rahatlatılmasını sağlar.

İncir Neye İyi Gelir?

- İçerdiği yüksek oranda fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemiklere iyi gelir,
- Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlemeye iyi gelir,
- Minik siğilleri yok ederek, büyümesine engeller,
- Hücre yenilenmesine iyi gelir,
- Çıbanın olgunlaşıp büyümesini engelleyerek basura iyi gelir,
- Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller,
- Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına fayda sağlar,
- Yüksek tansiyona iyi gelir,
- Meme ve prostat kanserine iyi gelir,
- Kabızlığa iyi gelir,
- Yıpranan saç tellerini onararak daha sağlıklı görünmesini sağlar,
- Cildi yenileyerek daha güzel bir görünüm kazanmasını sağlar.

İncir Yaprağı Neye İyi gelir?

- Ülserden kaynaklanan mide ağrılarına iyi gelir,
- Siğil, çıban ve mantar gibi deri enfeksiyonlarının giderilmesine iyi gelir,
- Varis ağrılarının giderilmesine ve varisli bölgenin hafiflemesine fayda sağlar,
- İskelet sistemindeki eğriliklerin düzelmesine iyi gelir,
- Çıban, yara, siğil, sivilce ve et beni gibi cilt yüzeyinde oluşan hastalıkların tedavisinde fayda sağlar,
- Solunum yolu hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

İncir Sütü Neye İyi Gelir?

- Mikropların öldürülmesini sağlar,
- Dolama ve siğil iltihaplarını tedavi eder,
- Akne, sivilce, çıban gibi cilt hastalıklarında kullanılır,
- Topuk çatlaklarını iyileştirir,
- Güneşin neden olduğu cilt lekelerini giderir,
- Kulak yaralarını temizler,
- Cilt yüzeyinde ortaya çıkan kaşıntıları giderir.

İncirin Cilde Faydaları

İncir, cilt yüzeyinde oluşan lekelerin giderilmesini sağladığı gibi, cildi nemlendirerek kurumasını da önler. Enfeksiyona neden olan kaşıntıların önüne geçer. Yüzde çıkan yara, sivilce, çıban ve et benlerinin tedavisinde etkilidir.

İncirin Sindirime Faydaları

İncir, metabolizmanın çalışmasını hızlandırarak, bağırsakların işlevini daha iyi yapmasını sağlar. Böylelikle bir bakıma müshil etkisi yaparak kabızlığı önler.

 

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