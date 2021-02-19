İnfluenza Nedir? İnfluenza Testi Sonuçlarında İnfluenza A Ve İnfluenza B Pozitif Çıkması Ne Demek?

İnfluenza bir grip türüdür. Grip, en kırılgan insanlarda ciddi olabilen çok bulaşıcı bir viral enfeksiyondur.

İnfluenza Nedir?

Viral kökenli influenza, en kırılgan insanlarda ciddi olabilen akut bir solunum yolu enfeksiyonudur.

Grip çok bulaşıcıdır. Her sonbaharda geri döner ve bahara kadar sürer. Bu nedenle mevsimsel gripten bahsediyoruz. İnfluenza virüsü, influenzae virüsü ailesine aittir. Birkaç üç tip vardır. Grip, solunum sistemine saldıran ancak tüm vücuda yayılan ve KBB küresi dışında hissedilen semptomlarla sonuçlanan bir virüsün neden olduğu bir enfeksiyondur. 3 ile 8 gün arası sürer.

A tipi en tehlikelidir çünkü önemli ölçüde ve büyük ölçüde değişebilir. Yüzyılda üç veya dört kez, küresel bir salgın oluşturur. B tipi en yaygın olanıdır. Salgın hastalıklardan sorumludur. C tipi , soğuk algınlığına benzer semptomlara neden olur. Bir salgının kaynağı değildir. Dolaşımdaki influenza virüsü türleri yıldan yıla aynı değildir. Bu nedenle grip aşısı her yıl yenilenmelidir.

İnfluenza Testinde İnfluenza A ve İnfluenza B Pozitif Çıkması Ne Demek?

Pandemilerde, İnfluenza virüsleri A tipi olup, B tipi daha çok lokalize salgınlara neden olur. İnfluenzanın klinik belirtilerinden hiçbiri, İnfluenza A virüsüne bağlı enfeksiyonları B tipinin neden olduğu enfeksiyonlardan ayırmayı mümkün kılmamaktadır. Bununla birlikte, salgınlar sırasında viral suşların virülansına, vaka sayısına ve vakaların sayısına bağlı olarak bazı özellikler gözlemlenebilir.

Bu nedenle, klasik mevsimsel gripten farklı olarak, 2009 yılında hastanede yatmayı gerektiren ciddi pandemik influenza A (H1N1) türleri, ağırlıklı olarak genç ve sağlıklı yetişkinleri etkilemiştir. 2009 küresel salgını sırasında, enfekte insan sayısının beklenenden çok daha düşük olduğu ortaya çıktı. Kuş gribine gelince, ölümlerin yaklaşık% 60'ı ile ölüm oranı mevsimsel gripten önemli ölçüde daha yüksektir.

İnfluenza A ve B Arasındaki Fark Nedir?

İnfluenza B, neredeyse tamamen insanları enfekte eder ve influenza A'dan daha az yaygındır. İnfluenza A'dan yaklaşık iki ila üç kat daha yavaş mutasyona uğrar. İnsanlar, influenza B için doğal konakçıdır. influenza B virüsleri genellikle bir pandemi oluşturmaz. Bilim adamları farklı grip virüslerini sınıflandırabilir ve izleyebilirlerse, yaşam boyu bağışıklık sağlayan etkili aşılar geliştirmeleri neredeyse imkansızdır. İnfluenza virüsleri çok hızlı bir şekilde mutasyona uğrar (genetik yapılarında değişiklikler) ve çoğalır.