İnsülin Direnci Belirtileri Nelerdir? İnsülin Direnci Nasıl Hesaplanır Ve Düşürülür?

İnsülin direnci metabolizmanın doğru çalışabilmesi için çok önemlidir. Bu hormon sayesinde günlük besinlerden alınan şeker ve nişasta glikoza dönüşür.



İnsülin Direnci Belirtileri Nelerdir?



İnsülin direnci genel olarak belli başlı belirtiler göstermektedir. Cilde renk veren pigmentlerin artışından dolayı koyulaşma, deride yumuşama ve aşırı kilo alınması insülin direnci olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra insülin direnci olan kişide kilo vermede sıkıntı yaşanır. Adet düzensizliği olabildiği gibi aşırı tüylenme de olur.



Kendini enerjisiz hissetmenin yanı sıra sabahları yorgun uyanmak da görülebilir. Bu kişilere yemek sonrası uyku hali gelebilir. İnsülin direnci olan kişilerde el ve ayakta titreme olmasının yanı sıra baygınlık hissi de yaşanır. Bu kişiler hızlı yemek yerken çok çabuk acıkabilirler. İnsülin direnci olan kişilerde algılama güçlüğü ve konsantrasyon eksikliği yaşanır.



İnsülin Direnci Nasıl Hesaplanır ve Düşürülür?



İnsülin direnci tanısı genel olarak açken kan şekeri ve insülin testi yapılması ile belirlenir. Aynı zamanda gereken durumlarda şeker yükleme testi de yapılabilir. Bu sayede kan şekeri ve insülin değerleri karşılaştırılır. Kan şekeri ve insülin değeri hesaplanması matematiksel formülünün sonucu HOMA olarak belirlenmiştir. İnsülin direnci olan kişiler kan şekerlerini yükseltmeyen glisemik indeksi düşük besinler tüketmeliler.



Özellikle trans yağ insülin direncini arttırdığı için kızartma ürünlerinin tüketiminden uzak durulması gerekir. Ayrıca işlenmiş etler ve şarküteri ürünleri de tüketilmemelidir. İnsülin direnci yüksek olan kişilerin balık ve Omega 3 tüketimini de arttırmaları gerekir. Bunun yanı sıra hergün en az 45 dakika yürüyüş yapılması gerekir. Bu sayede spor hayatın bir parçası olmalıdır. Sağlıklı beslenme ve egzersiz ile birlikte yüzde 60 oranında yağ yakımı sağlanabilir.



İnsülin Direnci İle İlgili Merak Edilenler



İnsülin direnci kişilerin yaşam kalitelerini etkilemektedir. Bu nedenle hareketli yaşam tarzı ve doğru beslenme bu noktada çok fazla önem taşır. İnsülin direnci olan kişiler çok sık acıktıkları için genel olarak sık ve küçük öğünler ile beslenmeleri gerekir. O nedenle üç ana üç de ara öğün tüketilmelidir.



İnsülin direnci olan kişiler asitli içecekler, reçel, marmelat, beyaz ekmek, pirinç, şehriye, çikolata ve makarna gibi gıdalardan uzak durmalılar. Özellikle mısır gevreği, şehriye ve pirinç insülin direncini daha da yükseltebilir. İnsülin direnci olan kişilerin beslenmelerini düzende tutmaları da son derece önem taşımaktadır. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam insülin direncini doğrudan etkilemektedir.



İnsülin Direncinin Etkileri Nelerdir?



İnsülin direnci genellikle metabolik bir sendrom olarak bilinmektedir. İnsülin direnci ortalama olarak her üç kişiden birisini etkilemektedir. İnsülin direncinin normal seviyelerde olmadığı durumda obezite, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve yüksek kolesterol gibi tıbbi sorunlar ortaya çıkabilir. İnsülin direnci polikistik over sendromu ve obeziteyi de tetiklemektedir.



İnsülin Direncinin Risk Faktörleri Nelerdir?



İnsülin direncinin belli başlı risk faktörleri bulunmaktadır. Özellikle insülin direncini tetikleyen bazı durumlar vardır. Bu özellikle karın ve bel bölgesinde yağlanmaya yol açar, obezite, aktif olmayan yaşam tarzı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmek de insülin direncini tetiklemektedir.



Özellikle 45 yaş üstü kişilerde, sigara içen ve ailesinde insülin direnci olan kişilerde de görülmektedir. İnsülin direnci çoğu kişide hormonal bozukluklara da neden olmaktadır. O yüzden insülin direncini normal seviyelerde kontrol altında tutmak çok önemlidir. Bu sayede pek çok hastalığın önüne geçilir.