İp Atlamak Kaç Kalori Yaktırır, Ne Kadar Kilo Verdirir?

Profesyonel sporcular ip atlamayı genelde kardiyo egzersizleri olarak gerçekleştirir. Ama herkesin kolaylıkla yapabileceği ve oldukça etkili egzersizler içerisinde yer almaktadır. Yeni başlayanlar daha az miktarda ip atlama süresi üzerinden bunu gerçekleştirebilir. Böylece sağlıklı bir şekilde kilo verme şansı elde edilebilir.



İp Atlamak Kaç Kalori Yaktırır?



İp atlamak vücudun her noktasındaki bölgeyi çalıştırma imkanı verir. Aynı zamanda düzenli ve periyodik şekilde ip atlama yapıldığı zaman istenmeyen kilolardan kurtulmak mümkün. Özellikle vücuda eşit oranda çalıştırdığı için farklı kısımlar eş zamanlı olarak kilolardan kurtulur.



Bu doğrultuda günlük 10 dakika ip atlamak ile beraber 100 kalori vermek mümkün. Yani sadece 1 dakika boyunca ip atlayan bir kişi 10 kalori yakabilir. Kollar ve bacaklar ile beraber vücudun her noktası çalıştığı için, senkronize bir şekilde metabolizma hızlanır. Böylece vücudun farklı kasları harekete geçerken kilo verme imkanı sağlıklı biçimde gerçekleşebilmektedir. Özellikle karın ve basen bölgelerindeki yağlardan kurtulmak için oldukça önemlidir. Yani günde 20 dakika ip atlamak ile beraber haftada 1 kilo vermek mümkün. Ancak bunu düzenli şekilde gerçekleştirmek ve günün aynı saat içerisinde ip atlamak gerekir. Elbette sadece ip atlamakla kilo vermek mümkün değildir. Mutlaka kişi yediklerine dikkat etmeli ve doğru diyet uygulamasını ele almalıdır. Bu sayede hem kadın hem de erkekler farklı yaş kriterlerine ve metabolizmasına bağlı olarak, ortalama haftada 1 kilo verebilir.